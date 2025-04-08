Вестник Кавказа

Вопрос транзита российского газа через Иран решен на 90%

Вопрос транзита российского газа через Иран решен на 90%
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия и Иран решили вопрос по транзиту российского газа на 90%. Министр нефти ИРИ совершит визит в Москву для участия в межправкомиссии.

Иранский посол в Москве Казем Джалали на Евразийском нефтегазовом форуме сообщил, что Россия и Иран почти урегулировали вопрос по транзиту российского газа.

Дипломат заявил, что документ между сторонами подписан, а все вопросы, связанные с транзитом газа через территорию Исламской Республики решены на 90%.

Джалали добавил, что на следующей неделе министр нефти ИРИ совершит визит в Россию, где он примет участие в межправкомиссии. Он еще обсудит данные вопросы.

Посол добавил, что в рамках рассматриваемого проекта существуют возможности возобновления эксплуатации имеющегося газопровода, а также создание нового.

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