Вопрос транзита российского газа через Иран решен на 90%

Россия и Иран решили вопрос по транзиту российского газа на 90%. Министр нефти ИРИ совершит визит в Москву для участия в межправкомиссии.
Иранский посол в Москве Казем Джалали на Евразийском нефтегазовом форуме сообщил, что Россия и Иран почти урегулировали вопрос по транзиту российского газа.
Дипломат заявил, что документ между сторонами подписан, а все вопросы, связанные с транзитом газа через территорию Исламской Республики решены на 90%.
Джалали добавил, что на следующей неделе министр нефти ИРИ совершит визит в Россию, где он примет участие в межправкомиссии. Он еще обсудит данные вопросы.
Посол добавил, что в рамках рассматриваемого проекта существуют возможности возобновления эксплуатации имеющегося газопровода, а также создание нового.