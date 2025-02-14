В Кубках мира примут участие иранские шахматисты

Трое иранских шахматистов стали победителями Зонального чемпионата Азии 2025 года – теперь они примут участие в мужском и женском Кубках мира, которые пройдут в Батуми и Нью-Дели.

На Зональном чемпионате Азии по шахматам 2025 года, проходившем в казахстанском Алматы, трое иранских шахматистов завоевали путевки на Кубок мира.

По итогам чемпионата лучшими в регионе стали иранские шахматисты Пуйя Идани, Бардия Данешвар и Анахита Захедифар, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

Среди мужчин Пуйя Идани и Бардия Данешвар заняли первое и второе места, а Сейед Киан Пурмусави замкнул тройку призеров, но не вошел в число участников Кубка мира.

Среди женщин первое место заняла Анахита Захедифар, второе и третье места достались Танназ Азали и Ануша Махдиан.

Напомним, Кубок мира для женщин с 5 по 29 июля пройдет в грузинском Батуми, а Кубок мира для мужчин состоится с 1 по 26 ноября в индийском Нью-Дели.