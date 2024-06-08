Что такое осенняя скука и стоит ли с ней бороться?

Скука или чувство пустоты внутри, нежелание что-то делать - всё это знакомо каждому, особенно осенью. Но что такое скука на самом деле, откуда она берется и опасна ли она?

Когда бывает скучно?

Скука - это чувство, с которым в определённые моменты жизни сталкивается любой человек, вне зависимости от возраста, пола, социального и материального положения. Скука означает неудовлетворённость или отсутствие интереса к делу, которым занимается человек. Скука указывает на два обстоятельства:

отсутствие сосредоточенности и внимания на предмете занятий

отсутствие смысла в занятии.

Когда человеку скучно, он ощущает, что дело, которым он занят, не имеет цели, вследствие чего он начинает испытывать негативные эмоции по отношению к поставленным задачам.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как проявляется скука?

Парадоксальным образом у скуки два пути проявления:

через апатию и чувство усталости

через возбуждение и чувство раздражения.

Нередко скука сигнализирует о том, что человек находится в стрессе, в результате чего он не может сосредоточиться ни на чем, кроме предмета или обстоятельства, которое его тревожит и вызывает стресс.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Признаки скуки у человека следующие:

Отсутствие интереса к любым видам активности Невозможность сохранять интерес к чему-либо на долгое время Невозможность отдохнуть и расслабиться Отсутствие чувства радости Сложности с сохранением мотивации.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему становится скучно?

Все люди по разным причинам испытывают скуку, в некоторых случаях скука, в том числе у детей, возникает из-за:

недостатка отдыха и плохого питания

отсутствие выбора и контроля за повседневной активностью

однообразная деятельность

проблемы с восприятием времени

монотонная деятельность в течение длительного периода времени

невозможность по-новому заниматься привычными видами деятельности.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда скука становится проблемой?

Скучно бывает всем, однако иногда она перерастает в постоянное состояние, что, в свою очередь, снижает качество жизни. Если человек склонен к тревожности, то длительный период скуки может быть связан с депрессией. В случае если вам скучно и у вас проявляются следующие симптомы:

чувство безнадежности

грусть и тоска

угрызения совести за то, что вам скучно

вы избегаете возможности развеяться.

Возможно, стоит обратиться за консультацией к психологу или психоаналитику или, по крайней мере, поговорить о своих проблемах с близким человеком.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что делать, когда скучно?

Иногда скуку невозможно избежать, однако с ней вполне возможно эффективно бороться. Для того чтобы избавиться от скуки:

Начните отслеживать или даже записывать обстоятельства, при которых вам становится скучно. Отмечайте время суток, место и то, чем вы занимаетесь, прежде чем становится скучно. Попробуйте разнообразить рутинные занятие чем-то необычным: например, слушайте аудиокнигу во время мытья посуды или попробуйте сделать уборку на время. Большие и сложные задачи, которые могут вызвать скуку, разбивайте на более мелкие и разбирайтесь с ними поэтапно. Напишите список занятий, которыми вам было бы интересно заниматься в периоды, когда у вас есть время и становится скучно.

На самом деле, скука не всегда плохо: иногда состояние, когда всё надоело, толкает нас на поиски новых видов активности, хобби и даже работы. В мире множество интересных и необычных занятий, и каждый может найти себе что-то по душе, чтобы раз и навсегда побороть скуку.