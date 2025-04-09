Агдам и Ханкенди свяжут железной дорогой

В Азербайджане начали проектировать железную дорогу между Агдамом и Ханкенди. Транспортный проект планируется завершить в течение двух лет.

Специалисты железнодорожного строительства начали проектирование путей между Агдамом и Ханкенди, об этом сообщил один из руководителей "Азербайджанских железных дорог" Турал Аббаслы.

"В ближайшее время начнутся строительные работы. Проект планируется завершить за 2 года"

– Турал Аббаслы

Сообщается, что руководстве железнодорожной компании уже назначили подрядчика для реализации проекта.

Напомним, что в Ханкенди создали более 700 рабочих мест за прошлый год.