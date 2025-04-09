Президент Ирана оценил переговоры с США

Иранский президент Пезешкиан заявил, что переговоры с США идут нормально и последовательно. С его слов, они также не отвлекают от решения внутренних дел страны.

Непрямые переговоры Ирана и США идут нормально и последовательно, заявил президент ИРИ Масуд Пезешкиан на заседании правительства.

"Переговорный процесс протекает в нормальном и рутинном режиме"

- Масуд Пезешкиан

Он отметил, что переговоры между Тегераном и Вашингтоном не мешают решению внутренних дел страны. Также президент поблагодарил Верховного лидера Ирана Али Хаменеи за советы и замечания в этом вопросе.

Напомним, что второй раунд переговоров Ирана и США по ядерной сделке состоится 19 апреля в Омане. Там же прошла первая встреча делегаций 12 апреля.

Ранее Верховной лидер Ирана оценил переговорный процесс между странами. Он передал, что руководство Ирана смотрят на перспективы переговоров с США и оптимистично, и пессимистично одновременно.