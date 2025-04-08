Вестник Кавказа

Али Хаменеи рассказал о двойственном отношении к переговорам с США

Али Хаменеи рассказал о двойственном отношении к переговорам с США
© Фото: сайт Али Хаменеи
Тегеран не считает переговоры с Вашингтоном процессом особой значимости, рассказал Верховный лидер Али Хаменеи. Он также поведал о двойственном отношении к ним.

Власти Ирана смотрят перспективы переговоров с США и оптимистично, и пессимистично одновременно, такое заявление сделал Верховный лидер ИРИ Али Хаменеи.

Прежде всего глава государства напомнил, что американо-иранские переговоры в Маскате представляют собой лишь одну из множества задач, которые выполняет МИД Исламской Республики. Поэтому Али Хаменеи призвал не увязывать все проблемы страны с переговорами с США.

"Мы очень пессимистично настроены в отношении другой стороны, но мы оптимистично настроены в отношении наших собственных возможностей"–

– Али Хаменеи

Напомним, что в субботу 12 апреля состоялась первая встреча представителей Ирана и США. Она прошла в непрямом формате в столице Омана Маскате. От Ирана участвовал глава МИД Аббас Аракчи, от Америки – спецпосланник президента Стивен Уиткофф. Следующая встреча состоится ровно через неделю, в субботу 19 апреля, также в Маскате.

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