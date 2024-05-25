Психология: почему так сложно сказать ”нет” и как научиться это делать?

Умение говорить ”нет” - навык, который не всем дается с легкостью, однако он крайне необходим, в том числе и для психологического здоровья. Почему так сложно говорить ”нет”, как научиться отказывать и почему это важно - рассказываем в этом материале.

Что означает сказать ”нет”?

Слово ”нет” означает отказ, то есть не желание что-либо делать, выполнять чью-либо просьбу и соглашаться на какое-либо предложение. Когда человек говорит ”нет”, он принимает решение, исходя, в первую очередь, из собственных интересов и беря на себя ответственность. Есть люди, для которых сказать ”нет” ничего не стоит, но очень много и таких, кто в силу определенных причин и факторов не умеет отказывать, что, в итоге, приводит к неприятным последствиям.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему так сложно сказать ”нет”?

Психологи выделяют несколько основных факторов, из-за которых взрослому человеку сложно сказать нет.

Воспитание. Чаще всего именно воспитанным и культурным людям сложнее дается простое, на первый взгляд, ”нет”. Такие люди с раннего детства воспитывались в необходимости быть вежливыми и отзывчивыми. Нередко отказ в детстве от чего-либо означал наказание или рассматривался, как нелюдимость и недоброжелательность. Со временем, чтобы не расстраивать и не разочаровывать близких, у ребенка атрофируется умение отказывать и давать отпор, что во взрослом возрасте ведет к неумению говорить ”нет” даже в самых банальных ситуациях. Синдром самозванца, при котором человек, даже будучи квалифицированным профессионалом своего дела, уверен, что занимает чужое место. В первую очередь, это касается работы: отношений с коллегами и начальством. Страдающий синдромом самозванца не сомневается, что если скажет ”нет”, его отчитают, будут считать ненадежным или даже уволят. Еще одна категория тех, кому сложно дается ”нет”, это эмпатичные, то есть умеющие сопереживать люди, для которых важно не только чувствовать себя частью определенного общества, но и всячески его поддерживать. Такие люди готовы наступить на горло своим интересам для того, чтобы не разочаровать ближнего и не спровоцировать конфликт.

Для каждой из категорий тех, кто не умеет отказывать, основная причина, стоящая за неумением говорить ”нет” - тот или иной страх.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему страшно сказать ”нет”?

Говоря ”нет”, человек берет на себя ответственность за последствия своих слов, равно как и в случае, если он говорит ”да”. Зачастую те, кто соглашается на что-либо без желания, испытывают страх и неуверенность в себе. Не умеющие говорить ”нет” люди бояться потерять:

друзей и близких

деньги

работу

репутацию

уважение.

Получается замкнутый круг: безотказные люди искренне верят в то, что все хорошее, что у них есть, обеспечено исключительно их способностью всегда и всем говорить ”да”.

Когда ”да” становится проблемой?

Всякий раз говоря ”да” и соглашаясь на то, что ему не по душе, будь то в личных отношениях или на работе, не умеющий отказывать человек берет на себя дополнительную, прежде всего, психоэмоциональную нагрузку. Другими словами, когда делаешь то, что не нравится, устойчивость к стрессу и перенапряжению снижается, а стресс, в свою очередь, может привести к развитию депрессии и тревожного расстройства.

Проблема личных границ

Личные границы – ограничения и правила, которые каждый человек сам для себя устанавливает в общении с другими людьми. Такие ограничения и правила есть и в личной, и в профессиональной сфере. Люди, которые не умеют отказывать другим, нередко не совсем понимают, какие именно у них границы, то есть что они готовы сделать безболезненно для себя.

Когда нужно говорить ”нет”?

Чтобы научиться говорить ”нет”, в первую очередь, надо понимать, когда стоит отказать. Говорить ”нет” можно и нужно, когда:

то, что вам предлагают или просят сделать вызывает дискомфорт;

вы хотите сказать ”да” только из чувства вины или уверенности в том, что вы должны согласиться;

вы перегружены работой и не можете взять на себя еще больше ответственности;

когда просьба нарушает ваши личные границы или идет вразрез с вашими интересами;

если вы собираетесь сказать ”да”, только чтобы угодить.

Зачастую мы соглашаемся на что-либо, а потом жалеем об этом, поскольку не дали себе достаточно времени, чтобы подумать, взвесить все ”за” и ”против” и принять правильное решение.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему важно говорить ”нет”?

Соглашаясь на что-либо и говоря ”да”, человеку кажется, будто он проявляет уважение к другому, и нередко так и есть. Однако соглашаясь на что-либо без желания, мы забываем об уважении к самим себе, пренебрегаем собственной жизнью ради чужих интересов и в итоге, подводим самих себя. Говоря ”нет” там, где это действительно нужно, у человека высвобождается свободное время на действительно важные вещи, его эффективность повышается, а взаимоотношения, как ни странно, только выигрывают.

Как сказать ”нет” без чувства вины?

Нередко человек не может сказать нет из-за чувства вины, которое, как ему кажется, затем будет его мучать. Чрезмерное ощущение вины за происходящее исходит из чувства повышенной ответственности: человек уверен, что все происходящее вокруг него - его зона ответственности, хотя, это, на самом деле, не так. Каждый сам отвечает за себя и за круг своих задач, поэтому отказ кому-либо - не более чем стимул для того, кому отказали, искать другие возможности и варианты осуществления задуманного.

Кому нельзя сказать ”нет”?

Сказать ”нет” может любой человек любому человеку в любой ситуации. Нет никаких правил или ограничений, регламентирующих кому и как можно отказывать. Соглашаться на что-либо или отказывать - свободный выбор человека, и об этом важно помнить.

Как сказать ”нет” и не обидеть?

Если человек, который о чем-либо вас просит или предлагает, не собирается вами манипулировать - использовать в своих целях - то ваше ”нет” не должно его обидеть. По большому счету, обращаясь с просьбой к кому-то, мы лишь надеемся на то, что нам помогут или выручат, поэтому отказ не должен вызывать никаких негативных эмоций или чувств. Если человек обижается на ваше ”нет”, прибегает к угрозам или шантажу, перед вами классический пример абьюза, то есть использования вас в своих целях.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как сказать ”нет” начальнику?

Для многих сказать ”нет” начальнику представляется сложным из-за боязни потерять работу или лишиться уважения на рабочем месте. Кто-то считает, что говоря ”да” на все подряд, продвинется по карьерной лестнице. Однако такой подход чреват лишь одним: выгоранием, то есть потерей интереса к работе.

У каждого сотрудника любой компании, фирмы, конторы или корпорации есть определенный круг задач, который он обязан выполнять и отказ от которых, может привести к негативным последствиям вплоть до увольнения. Однако любая нагрузка сверх них - это уже другой вопрос. Если вы чувствуете, что не способны выполнить то, о чем вас дополнительно просит начальник или коллега, лучше сказать об этом честно и прямо, при этом объяснив, почему вы отказываетесь. Не нужно соглашаться на то, что вы не можете или не хотите сделать только потому, что вам хочется порадовать босса ради эфемерных перспектив.

Как сказать ”нет”, если уже сказал ”да”?

Если вы взяли на себя какое-то обязательство - согласись помочь или посодействовать чему-то - а затем поняли, что не хотите или не можете это сделать, лучше всего честно сказать человеку об этом. Можно попросить прощения за сказанное сперва ”да” и объяснить, что в данный момент вы не можете выполнить обещанное. Возможно, человек, которому вы отказываете, расстроится, однако это вовсе не означает, что он перестанет быть вашим другом или будет относится к вам хуже.

Как сказать ”нет”?

Умение говорить ”нет” означает быть уверенным в себе и в своих решениях, а также способность брать на себя ответственность. Научиться отказывать может каждый: главное постараться слушать себя и давать себе возможность подумать. Есть множество способов сказать ”нет”, при этом не вызывая негативных эмоций у человека, хотя и такая реакция вполне возможна. Если вы не хотите объяснять, почему отказываетесь делать, покупать или участвовать в чем-то, вы не обязаны это делать и тем более не должны оправдываться.