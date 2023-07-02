Что такое абьюз и кто может стать его жертвой?

Каждая четвертая женщина и каждый девятый мужчина в мире становятся жертвами абьюза. Среди детей этот показатель еще выше: почти 18% детей по всему миру становятся жертвами насилия в том или ином его проявлении. Что такое абьюз, каким он бывает, как распознать абьюз и как его избежать - рассказываем в этом материале.

Что такое абьюз?

Абьюз - это форма насилия, которая причиняет вред физический и/или психологический. В русском языке слово ”абьюз” - заимствованное из английского языка и означает ”злоупотребление/оскорбление”. Абьюзивные отношения могут возникнуть в фактически в любой среде и по отношению к кому угодно: детям, взрослым, пожилым людям. Зачастую абьюзеры (то есть, те кто совершают насилие) пользуются превосходством над своими жертвами. Иногда абьюз не является нарочным, но возникает вследствие неумения грамотно выстроить отношения, что, тем не менее не делает его менее опасным для жертв абьюза.

Где бывает абьюз?

Абьюз чрезвычайно распространённое явление, которое может возникнуть буквально везде:

дома

на работе

в общественных местах

в больницах/домах престарелых

в школе

на улице.

Жертвой абьюза может стать любой человек, вне зависимости от его пола, образования, возраста, силы и благосостояния. Чаще всего абьюзу подвергаются люди, состоящие в семейных отношениях, а также инвалиды и пожилые люди.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Каким бывает абьюз?

Видов абьюза чрезвычайно много, но важно помнить, что ни один из них не является приемлемым, а некоторые даже представляют уголовно преследуемое преступление. Абьюзера ни в коем случае нельзя терпеть, кем бы он вам не приходился.

Физический абьюз. Один из самых известных видов абьюза, который подразумевает нанесение физического вреда жертве. Кроме нанесения непосредственно физических увечий существуют следующие виды физического абьюза или насилия:

намеренное создание некомфортных условий для жизнедеятельности

принудительная изоляция или заключение

принуждение к употреблению заведомо вредных лекарств

насильственное кормление или лишение еды

насильственное ограничение свободы движений

пренебрежение нуждами человека.

Сексуальный абьюз. В целом сексуальный абьюз можно отнести к категории физического, тем не менее он несколько шире, поскольку подразумевает как нанесение физического, так и психологического вреда. Сексуальный абьюз выражается как в принуждении к половому акту, так и в отказе от секса, а также его использования в качестве средства осуждения партнёра.

Вербальный/эмоциональный/психологический абьюз - намеренное причинение психологического или/и эмоционального вреда. Проявляется этот вид абьюза в виде:

социальной изоляции: человека лишают возможности посещать школу, работу, социальные мероприятия, религиозные службы, общаться с друзьями

лишения человека средств коммуникации

неоказания помощи, когда человек в ней нуждается

лишения человека возможности выражать своё мнение и делать выбор

неуважения к личной жизни и потребностям человека

нарушении личного пространства

угроз, унижений, травли, употреблении грубых и ругательных выражений в общении

преследовании

фамильярном обращении к человеку

кибербуллинга - травли в интернете.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Финансовый/экономический абьюз проявляется в ограничении доступа жертвы к финансовым средствам, навязчивый контроль за расходами, а также лишение человека возможности зарабатывать собственные средства.

Культурный абьюз - вид абьюза, при котором жертва страдает от психологического давления и/или физического издевательства из-за своей национальности, религиозной принадлежности, мировоззрения и взглядов.

Как отличить абьюзера?

Абьюзер - это человек, который относится к другому человеку или людям жестоко и несправедливо, зачастую пользуясь преимуществами своего положения (силы, власти и т.д). Как такового нет типичного образа абьюзера: любой человек потенциально может быть абьюзером. Тем не менее у большинства людей, склонных к абьюзу, есть общие черты, их выделяющие:

абьюзеры склонны минимизировать вред, который они причитают своим жертвам

абьюзер зачастую считает жертву своей собственностью

у большинства абьюзеров низкая самооценка, даже если они кажутся успешными

абьюзер склонен винить в своём поведении обстоятельства или других людей

абьюзер нередко кажется приятным человеком для тех, кто не является его жертвой.

Согласно статистике, подавляющее большинство домашних абьюзеров, в частности, законопослушные граждане, ни разу не нарушавшие закон.

Как распознать абьюз?

Абьюзивные паттерны в большинстве случаев достаточно легко распознать, поскольку поведение абьюзера рано или поздно перестаёт соответствовать общепринятым нормам поведения. В целом любого абьюзера выдаёт непредсказуемое поведение, стремление всё контролировать, в том числе и финансы. Абьюзеры также проявляют жестокость по отношению к животным, слабым и тем, кто стоит ниже них по социальному статусу.

Как распознать жертву абьюза?

Жертвы абьюза по-разному себя ведут: кто-то делится своими переживаниями, кто-то нет. Многие предпочитают скрывать тот факт, что они состоят в абьюзивных отношениях, поскольку считают, что их будут осуждать или им стыдно признаться. Все жертвы абьюза так или иначе находятся в стрессе, поскольку им приходится думать о своей безопасности или о безопасности своих детей и близких. Чаще всего жертвы абьюза:

испытывают страх перед абьюзером и пытаются ему во всем угодить

перестают видеться с близкими и друзьями

предпочитают не разговаривать по телефону в присутствии абьюзера

зачастую извиняются за поведение аьюзера и оправдывают его поступки

не могут принять решение

страдают от тревожного расстройства или депрессии

Как избежать абьюза?

Поскольку абьюз может проявляется в совершенно любой форме и со стороны в принципе любого человека, важно знать, как можно избежать абьюза, в том числе и в отношении тех, кто вам дорог.

если вы переживаете за своих родных и близких, в том числе маленьких детей и пожилых родственников, обязательно их проведывайте, почаще разговаривайте и обращайте внимание на тревожные признаки в поведении

не стесняйтесь спрашивать их о том, что у них происходит в жизни

не отворачивайтесь, если близкий человек просит помощи и нуждается в поддержке.

Чтобы избежать абьюза, необходимо вовремя научиться определять абьюзера и абьюзивное поведение, а также пресекать любые попытки применить силу и оградить вас от общества. Помните о том, что абьюз - это не норма и не догма, и вы не обязаны его терпеть ни при каких обстоятельствах.