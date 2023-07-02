Какой у вас уровень эмоционального интеллекта? Проверьте!

В последнее время ученые, эксперты, психологи и даже работодатели признают, что эмоциональный интеллект играет важную роль в жизни человека.
Что такое эмоциональный интеллект?
Эмоциональный интеллект (ЭИ) - способность управлять собственными эмоциями и воспринимать эмоции других для продуктивного общения. Эмоциональный интеллект с точки зрения способности добиваться успеха считается более важным, чем когнитивный интеллект.
Термином ”эмоциональный интеллект” мы обязаны экспертам Питеру Саловею и Джону Майеру, которые ввели его в 1990-х. Популяризировал термин психолог Дэниел Гоулман, объяснивший важность ЭИ для руководителей и лидеров.
Чем определяется эмоциональный интеллект?
Это целый ряд характеристик и навыков:
- способность обозначить и описать чувства людей
- уверенность и принятие себя
- понимание собственной силы и ограничений
- умение переживать промахи
- способность принимать изменения и меняться
- заинтересованность, в частности, в отношении окружающих людей
- способность к эмпатии и сопереживанию
- ответственность за решения и ошибки
- способность справиться с чувствами и эмоциями в стрессовой ситуации.
4 компонента эмоционального интеллекта
- Восприятие эмоций. В большинстве случаев под этим имеется в виду понимание невербальных сигналов.
- Оценка эмоций. Второй шаг предусматривает активацию мыслительного процесса за счет эмоций, которые помогают понять, на что в первую очередь стоит обратить внимание.
- Понимание эмоций. Считываемые нами эмоции несут в себе огромное количество значений. Когда человек расстроен, наблюдающий должен понимать, что послужило причиной расстройства.
- Управление эмоциями. Способность управлять/справляться с эмоциями - самая главная составляющая ЭИ. Контроль собственных эмоций и соответствующая реакция на эмоции других людей обеспечивают высокий уровень ЭИ.
Где используется эмоциональный интеллект?
При общении с детьми
В отношениях с детьми ЭИ позволяет узнать ребенка, его стиль общения, понять, как лучше с ним взаимодействовать, чтобы, например, поговорить на ту или иную тему.
Эмоциональный интеллект на работе
Эмоциональный интеллект на работе обеспечивает способность общаться с коллегами, выражать свои эмоции, слушать и слышать окружающих. Руководитель с высоким ЭИ более умело выстраивает эффективную и здоровую рабочую среду, подмечая сильные стороны подчиненных и обеспечивая им комфортные рабочие условия.
Эмоциональный интеллект в любви
Эмоциональный интеллект в отношениях как в любовных, так и в дружеских необходим для поиска наилучшего пути взаимодействия на уровне чувств. Благодаря эмоциональному интеллекту, мы учитываем нужды своего друга или любимого, тем самым повышая уровень эмпатии. Высокий эмоциональный интеллект в дружбе и любви позволяет активно слушать партнера, сохранять спокойствие в сложной ситуации, лучше разбираться в собственных чувствах и не реагировать чрезмерно поспешно.
Выстраивание личных границ
Выстраивание личных границ как в отношениях с людьми, так и на работе невозможно без эмоционального интеллекта. Один из показателей высокого эмоционального интеллекта умение сказать ”нет”.
Чем опасен низкий эмоциональный интеллект?
По мнению экспертов, можно сколь угодно развивать умственные способности (когнитивный интеллект) и заниматься оздоровлением организма, но мало что изменится в жизни в лучшую сторону, если уровень эмоционального интеллекта остается низким. Признаки низкого ЭИ следующие:
- слабые социальные навыки, в том числе неумение слушать других людей
- неспособность взять ответственность за ошибки и неудачи на себя
- импульсивная реакция в различных ситуациях
- склонность к спорам
- проблемы с осознанностью
- невозможность выразить сочувствие
- неприятие критики
- неспособность ясно выражать мысли
- тенденция к зацикливанию на ошибках вместо того, чтобы учиться на них.
- пессимизм и утрата мотивации после неудачи.
Низкий эмоциональный интеллект чреват:
- проблемами в отношениях с партнером, детьми, коллегами и друзьями.
- отсутствием стрессоустойчивости
- повышенной конфликтностью
- неспособностью решать проблемы
- общим снижением качества жизни
Как повысить эмоциональный интеллект?
Авторы книги ”Хорошая жизнь” Роберт Уолдингер и Марк Шульц пишут о том, что люди с высоким ЭИ - те, которые не игнорируют собственные чувства и не принимают решения, не обдумав последствия своих действий. Если хотите повысить эмоциональный интеллект, руководствуйтесь следующими несложными принципами:
- Отслеживайте свои эмоции. Отдавайте себе отчет в том, что вы сейчас испытываете: приятные или неприятные эмоции.
- Старайтесь понимать причину своих эмоций.
- Называйте свои эмоции. Описывайте испытываемые эмоции как можно точнее.
- Выражайте свои эмоции. Говорите о своих чувствах и эмоциях вместо того, чтобы пытаться их скрыть. Просите других, чтобы они делились своими эмоциями с вами.
- Управляйте своими эмоциями. Оценив свою эмоцию, и поняв, что ее вызвало, постарайтесь на какое-то время ее оставить, чтобы затем к ней вернуться и разобраться.