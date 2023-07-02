Какой у вас уровень эмоционального интеллекта? Проверьте!

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Эмоциональный интеллект - важная составляющая жизни, без которой невозможны совершенствование и выстраивание отношений в социуме. Что такое эмоциональный интеллект, как определить его уровень, где используется эмоциональный интеллект, чем опасен низкий уровень эмоционального интеллекта и как его повысить – расскажем в этом материале.

В последнее время ученые, эксперты, психологи и даже работодатели признают, что эмоциональный интеллект играет важную роль в жизни человека.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что такое эмоциональный интеллект?

Эмоциональный интеллект (ЭИ) - способность управлять собственными эмоциями и воспринимать эмоции других для продуктивного общения. Эмоциональный интеллект с точки зрения способности добиваться успеха считается более важным, чем когнитивный интеллект.

Термином ”эмоциональный интеллект” мы обязаны экспертам Питеру Саловею и Джону Майеру, которые ввели его в 1990-х. Популяризировал термин психолог Дэниел Гоулман, объяснивший важность ЭИ для руководителей и лидеров.

Чем определяется эмоциональный интеллект?

Это целый ряд характеристик и навыков:

способность обозначить и описать чувства людей

уверенность и принятие себя

понимание собственной силы и ограничений

умение переживать промахи

способность принимать изменения и меняться

заинтересованность, в частности, в отношении окружающих людей

способность к эмпатии и сопереживанию

ответственность за решения и ошибки

способность справиться с чувствами и эмоциями в стрессовой ситуации.

4 компонента эмоционального интеллекта

Восприятие эмоций. В большинстве случаев под этим имеется в виду понимание невербальных сигналов. Оценка эмоций. Второй шаг предусматривает активацию мыслительного процесса за счет эмоций, которые помогают понять, на что в первую очередь стоит обратить внимание. Понимание эмоций. Считываемые нами эмоции несут в себе огромное количество значений. Когда человек расстроен, наблюдающий должен понимать, что послужило причиной расстройства. Управление эмоциями. Способность управлять/справляться с эмоциями - самая главная составляющая ЭИ. Контроль собственных эмоций и соответствующая реакция на эмоции других людей обеспечивают высокий уровень ЭИ.

Где используется эмоциональный интеллект?

При общении с детьми

В отношениях с детьми ЭИ позволяет узнать ребенка, его стиль общения, понять, как лучше с ним взаимодействовать, чтобы, например, поговорить на ту или иную тему.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Эмоциональный интеллект на работе

Эмоциональный интеллект на работе обеспечивает способность общаться с коллегами, выражать свои эмоции, слушать и слышать окружающих. Руководитель с высоким ЭИ более умело выстраивает эффективную и здоровую рабочую среду, подмечая сильные стороны подчиненных и обеспечивая им комфортные рабочие условия.

Эмоциональный интеллект в любви

Эмоциональный интеллект в отношениях как в любовных, так и в дружеских необходим для поиска наилучшего пути взаимодействия на уровне чувств. Благодаря эмоциональному интеллекту, мы учитываем нужды своего друга или любимого, тем самым повышая уровень эмпатии. Высокий эмоциональный интеллект в дружбе и любви позволяет активно слушать партнера, сохранять спокойствие в сложной ситуации, лучше разбираться в собственных чувствах и не реагировать чрезмерно поспешно.

Выстраивание личных границ

Выстраивание личных границ как в отношениях с людьми, так и на работе невозможно без эмоционального интеллекта. Один из показателей высокого эмоционального интеллекта умение сказать ”нет”.

Чем опасен низкий эмоциональный интеллект?

По мнению экспертов, можно сколь угодно развивать умственные способности (когнитивный интеллект) и заниматься оздоровлением организма, но мало что изменится в жизни в лучшую сторону, если уровень эмоционального интеллекта остается низким. Признаки низкого ЭИ следующие:

слабые социальные навыки, в том числе неумение слушать других людей

неспособность взять ответственность за ошибки и неудачи на себя

импульсивная реакция в различных ситуациях

склонность к спорам

проблемы с осознанностью

невозможность выразить сочувствие

неприятие критики

неспособность ясно выражать мысли

тенденция к зацикливанию на ошибках вместо того, чтобы учиться на них.

пессимизм и утрата мотивации после неудачи.

Низкий эмоциональный интеллект чреват:

проблемами в отношениях с партнером, детьми, коллегами и друзьями.

отсутствием стрессоустойчивости

повышенной конфликтностью

неспособностью решать проблемы

общим снижением качества жизни

Как повысить эмоциональный интеллект?

Авторы книги ”Хорошая жизнь” Роберт Уолдингер и Марк Шульц пишут о том, что люди с высоким ЭИ - те, которые не игнорируют собственные чувства и не принимают решения, не обдумав последствия своих действий. Если хотите повысить эмоциональный интеллект, руководствуйтесь следующими несложными принципами:

Отслеживайте свои эмоции. Отдавайте себе отчет в том, что вы сейчас испытываете: приятные или неприятные эмоции. Старайтесь понимать причину своих эмоций. Называйте свои эмоции. Описывайте испытываемые эмоции как можно точнее. Выражайте свои эмоции. Говорите о своих чувствах и эмоциях вместо того, чтобы пытаться их скрыть. Просите других, чтобы они делились своими эмоциями с вами. Управляйте своими эмоциями. Оценив свою эмоцию, и поняв, что ее вызвало, постарайтесь на какое-то время ее оставить, чтобы затем к ней вернуться и разобраться.