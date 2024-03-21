Тревожность: что это, симптомы, как ее победить?

Тревожность - это нормальная реакция организма на стресс, выработанная в результате эволюции. Однако некоторые склонны к повышенной тревожности и не умеют с ней справляться. Для таких людей эволюционный механизм превращается в ежедневную пытку. Расскажем, что такое тревожность, чему она может привести, можно ли самому с ней справиться.

Что такое тревожность?

От тревожного расстройства страдает более 4% взрослого населения Земли. Беспричинная тревога - одна из острейших проблем современного общества, ухудшающая качество жизни вне зависимости от возраста, социального статуса и материального положения человека, который страдает от данного расстройства. Если говорить простыми словами, тревожность - это чувство страха и беспомощности, которые свойственны каждому человеку, однако если они появляются внезапно и без какой-либо веской причины, это повод для беспокойства. Человек, который страдает от тревожного расстройства испытывает постоянное чувство тревоги буквально из-за всего: денег, работы, семьи, здоровья, друзей и так далее - список можно продолжать до бесконечности.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Симптомы и признаки тревожности

Симптомы и признаки тревожности делиться на две группы: физические и психические.

К физическим симптомам тревожности относятся:

постоянно беспокойство

ощущение, что ”вот-вот сорвешься”

высокая утомляемость

напряжение и боль в мышцах

повышенное потоотделение

учащенное сердцебиение

слабость и нехватка воздуха

дрожь в теле

бессонница

Среди психических симптомов тревожности:

чувство тревоги, не проходящее более полугода

неспособность унять беспокойство

чувство нависающей угрозы

паника

чувство обреченности

повышенная раздраженность

проблемы с концентрацией внимания

проблемы с памятью

Если вы понимаете, что не можете самостоятельно справиться с тревожностью, обязательно обратить за помощью к специалисту - психотерапевту или психиатру, который назначит необходимое лечение.

К чему может привести тревожность?

Тревожность, если с ней не бороться, чревата серьезными последствиями, в том числе социальной изоляцией и клинической депрессией. Людям, страдающим от тревожности, сложнее работать, учиться и заниматься ежедневными делами. Повышенная тревожность отрицательно влияет на отношения с друзьями, семьей и коллегами. Кроме того, тревожность также отражается и на физическое здоровье, ослабляя, в первую очередь, сердечно-сосудистую систему. Мозг тоже страдает: длительная тревожность приводит к уменьшению гиппокампа, области мозга, которая отвечает за долговременную память.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как лечат тревожность?

Чтобы победить тревожность нужна долгая и продолжительная работа. Те, кому ставят диагноз ”тревожное расстройство”, проходят психотерапию, некоторым назначают лекарства. Сложность с лечением тревожности в том, что как такового универсального средства для борьбы с ней нет, и к каждому страдающему от этого недуга необходим индивидуальный подход.

Можно ли самому справиться с тревожностью?

Поскольку тревожность - распространенное явление в современных обществах, не в последнюю очередь из-за с каждым годом ускоряющегося темпа жизни, люди по всему миру разрабатывают методики и техники борьбы с тревожностью, некоторые из которых довольно эффективны, но не всегда и не для всех. Если вы чувствуете, что ваша тревожность переходит все границы, вредит вашей социальной и семейной жизни, не откладывайте визит к специалисту.

Как побороть тревожные мысли?

Одна из первых рекомендаций, касающихся чрезмерной тревожности, - избавиться или дистанцироваться от того, что вызывает тревогу. Тревожность - это, прежде всего, тревожные мысли, нередко перед сном, поэтому, в первую очередь нужно постараться от них дистанцироваться: переключить внимание на что-то другое. Поначалу это непросто, однако если не получилось с первого раза, сдаваться не стоит, пробуйте снова и снова, заменяя мысли, вызывающие чувство тревоги, на что-то приятное для вас.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как успокоить симпатическую нервную систему?

Когда человек тревожится, его мозг прогоняет сотни мыслей о том, что случится неминуемая беда или катастрофа, в результате чего запускается симпатическая нервная система, отвечающая за возбуждение: усиливается работа сердца, дыхание становится более частым, начинает вырабатываться адреналин. Это все истощает организм и усиливает воздействие стресса.

Чтобы остановить работу симпатической нервной системы, нужно запустить противоположную ей парасимпатическую нервную систему, которая способствует восстановлению сил. Включается она, когда человек расслаблен и успокоен. Для того чтобы добиться такого эффекта, можно попробовать так называемую технику заземления: назвать пять предметов, которые вокруг, четыре явления, которые можно ощутить, три явления, которые можно услышать, два - которые можно почувствовать с помощью обоняния и что-то одно, что можно попробовать.

Как успокоить дыхание при волнении?

Контроль дыхания также помогает запустить парасимпатическую нервную систему и снизить тревожность. Существует множество разных техник дыхания, но наиболее простым и эффективным считается дыхание на четыре счета. Вдох, затем пауза, а потом выдох - и все на четыре счета. Для эффективности такое дыхание нужно практиковать не менее 30 секунд.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Можно ли пить кофе при тревожности?

Кофе пьют все, но для тех, кто склонен к тревожности или уже страдают от тревожного расстройства, лучше будет как минимум снизить дозу потребляемого кофеина. Все дело в том, что кофеин блокирует аденозин, химическое соединение в организме, которое помогает успокоиться, в том числе за счет понижения давления и замедления дыхания. Помимо кофе также стоит задуматься о снижении потребления таких продуктов, как шоколад и чай, в которых тоже содержится кофеин.

Стоит ли говорить о своей тревожности?

Тревожность - это серьезное расстройство, от которого не нужно отмахиваться и относиться к нему легкомысленно. Сегодня осведомленность о тревожности растет, как и количество тех, кто от нее страдает. Поэтому нет совершенно ничего постыдного в том, чтобы рассказать о своей тревожности, особенно тем, кому вы доверяете и любите. Близкий человек даже может оказать помощь, например, попытаться убедить вас в том, что причина, из-за которой вы тревожитесь, не настолько серьезная, а любую проблему можно так или иначе решить.