Мужчина - защитник, добытчик и глава семьи в традиционном понимании этих слов. Но когда поведение, которое считается ”исконно мужским”, доходит до крайности, возникает такое явление, как ”токсичная маскулинность”. Что такое токсичная маскулинность, почему она опасна для психического здоровья и как ее распознать - рассказываем в этом материале.

Что было до токсичной маскулинности?

Токсичная маскулинность относительно новое понятие, которое привлекло к себе внимание около десяти лет назад. До того как появилась токсичная маскулинность, к нарочито и даже излишне мужественным мужчинам применялся термин ”мачо”. Если кого-то называли мачо, то речь шла о мужчине чрезмерно агрессивном и демонстрирующем свое превосходство.

Как формируется токсичная маскулинность?

То, что в итоге станет токсичной маскулинностью, формируется в раннем возрасте: в процессе воспитания мальчиков, а также в ходе их адаптации к жизни в социуме. Токсичная мужественность опирается на ”трех китов”, с которыми ребенка знакомят в самом раннем возрасте:

эмоции и стресс нужно подавлять нужно всегда казаться ”крутым парнем” применение силы - признак власти.

Та самая фраза ”мальчики не плачут” закладывает основу эмоциональной закрытости, которая впоследствии может обернуться токсичной мужественностью.

Что такое токсичная маскулинность?

Токсичная маскулинность - одна из форм маскулинности или мужественности, в основе которой нездоровые и даже опасные социальные ожидания. Она определяется стереотипными представлениями о мужчине, которые можно описать тремя качествами:

стойкость: мужчины сильные, агрессивные и эмоционально стойкие. отказ от всех свойственных женщинам проявлений, в том числе чувствительности, а также нежелание принимать помощь или делать что-то ”типично женское” власть: мужчины достойны только тогда, когда у них есть статус, деньги и влияние.

Токсичная мужественность отрицает такие вещи, как забота о себе, в том числе необходимость обращаться за медицинской помощью. ”Настоящий мужчина” в токсичной плоскости рассматривает себя почти что как механизм, не нуждающимся ни в чей поддержке. Он готов работать без отдыха и сна, а вредные привычки считает нормой.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какие мужчины токсичные?

Далеко не всех мужчин можно охарактеризовать как токсично маскулинных. Маскулинность или мужественность становится токсичной, только когда она ущемляет права и свободы других людей, как женщин, так и мужчин. Если мужчина, проявляя свою мужественность, вреди окружающим, чтобы соответствовать искаженным представлениям о ”настоящем мужчине” - это токсичная маскулинность.

В чем вред токсичной маскулинности?

Как ни странно, токсичная маскулинность вредит самим мужчинам, которые ее придерживаются, как с физической, так и с психологической точки зрения.

Физическое здоровье страдает, поскольку токсичная мужественность не позволяет мужчине в должной мере заботиться о своем здоровье, пока не становится слишком поздно. Среди токсично мужественных мужчин нередки заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также проблемы со злоупотреблением алкоголя и запрещенных веществ.

Психологическому здоровью также наносится значительный вред. Зачастую, токсичная маскулинность ведет к развитию таких состояний и проблем, как:

тревожность

депрессия

повышенная склонность к суициду

изоляция.

Мужчин не учат говорить о своих проблемах и обращаться за помощью, а психологическое здоровье в целом считается табу. Со своими травмами, как физическими, так и психологическими, многие предпочитают справляться сами, чтобы соответствовать образу ”настоящего мужчины”.

Чем опасна токсичная маскулинность для окружающих?

Для общества токсичная маскулинность - крайне опасное явление, порождающее огромное количество проблем как на уровне межличностного общения, так и в более глобальном плане. Токсичная мужественность или маскулинность может проявляться через:

домашнее насилие

мизогинию

гомофобию

сексуальное насилие

насилие с применением огнестрельного оружия.

Одним из ярких подтверждений существования такого явления, как токсичная мужественность, служит статистика по преступлениям: мужчин, которые сидят в тюрьмах за насильственные преступления, в том числе и убийства, гораздо больше, чем женщин.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как бороться с токсичной маскулинностью?

С токсичной маскулинностью бороться сложно, поскольку во многих обществах она воспринимается как норма. В первую очередь сам мужчина должен осознать, что его поведение выходит за рамки: он вредит себе или окружающим. Чтобы определить, страдаете ли вы токсичной маскулинностью, можно задать следующие вопросы:

Отказывал ли я себе в чем-либо, считая, что так мужчины не делают? Считаю ли я кого-либо недостаточно мужественным по тем или иным причинам? Проявляю ли я чрезмерную агрессию к окружающим?

Как отказаться от токсичной маскулинности?

Чтобы побороть токсичную мужественность, необходимо принять тот факт, что мужчина не всегда должен быть сильным: он может болеть, переживать, страдать и даже плакать. Доброе и ответственное отношение к себе и окружающим не означает слабость, а является признаком эмоционально зрелого человека. Обращаться за помощью, когда это необходимо, тоже нормально, вне зависимости от пола, возраста и социального положения. Важно понимать, что мужественность проявляется не в подавлении эмоций, а в умении их безопасно для себя и окружающих выражать, а стереотипы, в том числе и навязанные, не всегда являются залогом успешности.