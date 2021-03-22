Что было до токсичной маскулинности?
Токсичная маскулинность относительно новое понятие, которое привлекло к себе внимание около десяти лет назад. До того как появилась токсичная маскулинность, к нарочито и даже излишне мужественным мужчинам применялся термин ”мачо”. Если кого-то называли мачо, то речь шла о мужчине чрезмерно агрессивном и демонстрирующем свое превосходство.
Как формируется токсичная маскулинность?
То, что в итоге станет токсичной маскулинностью, формируется в раннем возрасте: в процессе воспитания мальчиков, а также в ходе их адаптации к жизни в социуме. Токсичная мужественность опирается на ”трех китов”, с которыми ребенка знакомят в самом раннем возрасте:
- эмоции и стресс нужно подавлять
- нужно всегда казаться ”крутым парнем”
- применение силы - признак власти.
Та самая фраза ”мальчики не плачут” закладывает основу эмоциональной закрытости, которая впоследствии может обернуться токсичной мужественностью.
Что такое токсичная маскулинность?
Токсичная маскулинность - одна из форм маскулинности или мужественности, в основе которой нездоровые и даже опасные социальные ожидания. Она определяется стереотипными представлениями о мужчине, которые можно описать тремя качествами:
- стойкость: мужчины сильные, агрессивные и эмоционально стойкие.
- отказ от всех свойственных женщинам проявлений, в том числе чувствительности, а также нежелание принимать помощь или делать что-то ”типично женское”
- власть: мужчины достойны только тогда, когда у них есть статус, деньги и влияние.
Токсичная мужественность отрицает такие вещи, как забота о себе, в том числе необходимость обращаться за медицинской помощью. ”Настоящий мужчина” в токсичной плоскости рассматривает себя почти что как механизм, не нуждающимся ни в чей поддержке. Он готов работать без отдыха и сна, а вредные привычки считает нормой.
Какие мужчины токсичные?
Далеко не всех мужчин можно охарактеризовать как токсично маскулинных. Маскулинность или мужественность становится токсичной, только когда она ущемляет права и свободы других людей, как женщин, так и мужчин. Если мужчина, проявляя свою мужественность, вреди окружающим, чтобы соответствовать искаженным представлениям о ”настоящем мужчине” - это токсичная маскулинность.
В чем вред токсичной маскулинности?
Как ни странно, токсичная маскулинность вредит самим мужчинам, которые ее придерживаются, как с физической, так и с психологической точки зрения.
Физическое здоровье страдает, поскольку токсичная мужественность не позволяет мужчине в должной мере заботиться о своем здоровье, пока не становится слишком поздно. Среди токсично мужественных мужчин нередки заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также проблемы со злоупотреблением алкоголя и запрещенных веществ.
Психологическому здоровью также наносится значительный вред. Зачастую, токсичная маскулинность ведет к развитию таких состояний и проблем, как:
- тревожность
- депрессия
- повышенная склонность к суициду
- изоляция.
Мужчин не учат говорить о своих проблемах и обращаться за помощью, а психологическое здоровье в целом считается табу. Со своими травмами, как физическими, так и психологическими, многие предпочитают справляться сами, чтобы соответствовать образу ”настоящего мужчины”.
Чем опасна токсичная маскулинность для окружающих?
Для общества токсичная маскулинность - крайне опасное явление, порождающее огромное количество проблем как на уровне межличностного общения, так и в более глобальном плане. Токсичная мужественность или маскулинность может проявляться через:
- домашнее насилие
- мизогинию
- гомофобию
- сексуальное насилие
- насилие с применением огнестрельного оружия.
Одним из ярких подтверждений существования такого явления, как токсичная мужественность, служит статистика по преступлениям: мужчин, которые сидят в тюрьмах за насильственные преступления, в том числе и убийства, гораздо больше, чем женщин.
Как бороться с токсичной маскулинностью?
С токсичной маскулинностью бороться сложно, поскольку во многих обществах она воспринимается как норма. В первую очередь сам мужчина должен осознать, что его поведение выходит за рамки: он вредит себе или окружающим. Чтобы определить, страдаете ли вы токсичной маскулинностью, можно задать следующие вопросы:
- Отказывал ли я себе в чем-либо, считая, что так мужчины не делают?
- Считаю ли я кого-либо недостаточно мужественным по тем или иным причинам?
- Проявляю ли я чрезмерную агрессию к окружающим?
Как отказаться от токсичной маскулинности?
Чтобы побороть токсичную мужественность, необходимо принять тот факт, что мужчина не всегда должен быть сильным: он может болеть, переживать, страдать и даже плакать. Доброе и ответственное отношение к себе и окружающим не означает слабость, а является признаком эмоционально зрелого человека. Обращаться за помощью, когда это необходимо, тоже нормально, вне зависимости от пола, возраста и социального положения. Важно понимать, что мужественность проявляется не в подавлении эмоций, а в умении их безопасно для себя и окружающих выражать, а стереотипы, в том числе и навязанные, не всегда являются залогом успешности.