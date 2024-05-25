Газлайтинг: что это такое, как распознать и как бороться?

В современном мире существует огромное количество разновидностей психологического давления и насилия. Некоторые из них настолько хорошо замаскированы, например, под заботу, что их очень сложно идентифицировать и обозначить как таковые. Расскажем, об одном из видов такого насилия - газлайтинге.

Что такое газлайтинг?

Газлайтинг - это один из видов абьюза, то есть насилия. Простыми словами газлайтинг - это психологическая манипуляция, которая зачастую используется с тем, чтобы обеспечить контроль над жертвой посредством обмана, социальной изоляции, обвинений, отрицания и/или уничижительного отношения к воспоминаниям жертвы, сомнений в отношении её чувств, поведения, эмоций и даже душевного состояния. Все газлайтеры - это абьюзеры.

Что означает слово ”газлайтинг”?

Название ”газлайтинг” для обозначения одной из форм психологического абьюза появилось, благодаря пьесе английского драматурга Патрика Гамильтона ”Газовый свет”, написанной в 1938 году. В пьесе речь идет о супружеской паре: муж с помощью обмана и манипуляции пытается внушить жене, что она душевно больна, дабы завладеть её деньгами. В 1944 году вышла американская киноадаптация пьесы, откуда термин ”газлайтинг” получил распространение в Америке. В 2021 году Американская психологическая ассоциация признала, что ранее газлайтинг считался манипуляцией настолько серьёзной, что мог стать причиной психического расстройства и помещения жертвы газлайтинга в психиатрическую клинику. Сегодня термин ”газлайтинг” используется более широко.

Примеры газлайтинга

Газлайтинг всегда применяется для дезориентации жертвы и лишения ее чувства осознания реальности. Наиболее частый пример газлайтинга - это когда газлайтер отрицает абьюз по отношению к жертве, и та начинает сомневаться в собственных воспоминаниях. Или, например, когда муж утверждает, что жена плохая мать, потому что ребенок постоянно плачет.

Почему газлайтер газлайтит?

Газлайтер так себя ведет, то есть прибегает к газлайтингу, поскольку ему необходимо ощущать контроль и чувствовать свою власть. По сути, газлайтинг - техника психологического насилия, к которой прибегает неуверенный в себе человек, когда считает, что его жертва уходит из-под его влияния. Нередко газлайтинг происходит неосознанно и не всегда в агрессивной форме. Некоторые газлайтеры уверены, что они своим поведением создают комфортную управляемую среду. Однако независимо от намерений газлайтера, именно зачастую скрытый характер этого вида психологического абьюза делает его опасным.

Как распознать газлайтинг?

Чтобы остановить газлайтинг, нужно в первую очередь его распознать. Как понять, что вы жертва газлайтинга:

вы чувствуете свою вину, когда что-то идет не так

вы ощущаете, что с вами что-то не так

вам сложно принимать даже самые простые решения

вам сложно понимать свои чувства и эмоции

вы периодически теряете ощущение реальности происходящего

вы чувствуете разочарования из-за своих действий и поступков

вы отказываетесь заводить новые знакомства и друзей

вы вините себя за то, как ведет себя другой человек

вы сомневаетесь в своей памяти и вменяемости

вы боитесь высказывать своё мнение

вы уверены, что не можете сделать что-либо правильно

вы говорите о себе и своих действиях в негативном ключе

вы постоянно извиняетесь за свои поступки

Вышеуказанные признаки могут быть как все, так и некоторые из них. Если вы наблюдаете их у себя, вам стоит обратить внимание на своё окружение и попытаться понять, не являетесь ли вы жертвой газлайтинга.

Как ведет себя газлайтер?

Газлайтером может быть кто угодно: супруг/супруга, коллега по работе, человек, которого вы считаете другом, романтический партнёр, врач, сотрудник коммунальной службы и тд. Зачастую газлайтеры ведут себя следующим образом:

они отказываются от ранее сказанного, чтобы отвести от себя вину

они опровергают ваши воспоминания о прошедших событиях

они делают вид, что на вашей стороне, а потом игнорируют вас

они манипулируют фактами и информацией, чтобы вас запутать

они заставляют вас верить, что вы надумываете

они говорят о том, что ваши мотивы прямо противоположны намерениям

они изолируют вас от друзей и коллег.

Как говорят газлайтеры?

Еще один способ распознать газлайтера - по его речевым паттернам. Очень часто человек, который манипулирует сознанием другого в рамках ”газлайтинга” прибегает к таким фразам:

”Ты слишком бурно реагируешь”

”Такого не было”

”Всё в твоей голове”

”Ты слишком чувствителен/чувствительна”

”Ты перепутал/перепутала”

”Ты раздуваешь из мухи слона”

”Я всего лишь хочу помочь”

”Ты всё не так запомнил/запомнила”.

Как бороться с газлайтингом

С газлайтингом бороться можно и нужно, поскольку любое психологическое давление и насилие наносит колоссальный вред психическому здоровью, что не допустимо ни под каким предлогом. Как остановить газлайтинг:

В первую очередь, нужно проанализировать потенциальную ситуацию, где, как вам кажется, на вас воздействует газлайтер. Можно поговорить с другом, психологом или членом семьи, чтобы выслушать их мнение.

Записывайте всё, что с вами происходит: можно вести дневник, сохранять переписку/почту. Это необходимо для того, чтобы у вас было весомое доказательство того, что определённые события происходили, соответственно, вас будет сложнее сбить с толку или застать врасплох.

Определите для себя границы допустимого: что вы можете и намерены терпеть. Обозначьте черту, за которую вы не будете пускать газлайтера, даже если для этого придётся в какой-то мере изменить образ жизни.

Постарайтесь дистанцироваться физически от газлайтера, если это возможно.

Расслабляющие практики, в том числе медитация, помогут восстановить внутренний комфорт и обрести равновесие.

Восстанавливайте доверие к себе: слушайте свои мысли и внутренний голос, старайтесь не реагировать на слова и давление газлайтера.

Газлайтинг на работе

Нередко психологический абьюз в форме газлайтинга встречается в рабочих коллективах. Перенос вины на другого/жертву - тоже форма газлайтинга, и она часто практикуется в отношениях между как коллегами, так и начальником и подчинённым. Газлайтер на работе ведет себя таким образом, чтобы поставить под сомнение компетентность жертвы, тем самым заставив её сомневаться в себе. Газлайтинг также используется для переноса ответственности на другого, либо для присвоения успехов себе.

Как бороться с газлайтингом на работе?

Газлайтинг как тактика психологического насилия срабатывает, поскольку он вводит жертву в заблуждение и подрывает уверенность в себе. Чтобы не оказаться жертвой газлайтинга на работе, рассмотрите для себя следующие рекомендации:

Не бойтесь ставить других коллег в известность о происходящем с вами, привлеките внимание к обману, жертвой которого вы стали. Таким образом вы дадите газлайтеру понять, что не намерены терпеть его поведение.

Газлайтеры нередко делают двусмысленные комплименты или маскируют оскорбление шутками. Просите газлайтера немедленно объяснить, что конкретно он имел ввиду. Так он поймет, что его стратегии на вас не действуют.

Как только вы заметили, что в отношении вас на работе применяется газлайтинг, записывайте все случаи подобного абьюза. Так вы сможете понять, что действительно стали жертвой газлайтера, поймёте, какой тактикой он руководствуется и сможете подготовиться к тому, чтобы дать отпор.