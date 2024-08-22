Начало учебного года: как избежать стресса? Советы психологов

Завтра в российских школах начинаются занятия. Это стрессовый день и для детей, и для родителей. Задача взрослых сделать День знаний настоящим праздником — добрым, светлым, радостным. Расскажем, как подготовить себя и ребенка к началу непростого, но интересного этапа жизни?

Английская пословица гласит:

Не воспитывайте детей — все равно они будут похожи на вас. Воспитывайте себя.

Спокойствие и самостоятельность

Лучший пример для ребенка — родители, их отношение школе, учебе, досугу. Главное, на что обращают внимание школьные психологи - спокойствие. Если вы волнуетесь перед 1 сентября, постарайтесь не показывать этого ребенку. Постарайтесь создать такую атмосферу, в которой школьнику будет казаться, что это он ведет вас на учебу, а не наоборот. Это он будет вас знакомить со своей первой учительницей и одноклассниками. Тогда с первого дня ему достанется активная роль ведущего, а не пассивная роль ведомого. Самостоятельность — одно из главных условий хорошей учебы в будущем.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ответственность

Самостоятельность в приведет ребенка к ответственности, в зону которой по началу могут входить такие несложные задачи, как уложить книги и тетради в рюкзак, подготовить школьную форму, сменную обувь, сделать себе нехитрый бутерброд и прочее. Чем раньше в жизнь школьника придет это чувство ответственности за то, что и как он делает, тем быстрее наступит адаптация к новой жизни и у него, и у родителей.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Оценки

Современная психология делает особый акцент на вреде, который приносит излишне эмоциональное отношение к оценкам. Плохая отметка, полученная ребенком в раннем возрасте и негативное отношение родителей к этому, могут врезаться в память, а избавиться от негатива будет сложно. С этим зачастую связаны детские неврозы, которые в подростковом возрасте могут усугубиться.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Коммуникация

Коммуникация —важнейшая область, которая заполнит жизнь ребенка с первого дня школьной жизни. Для многих современных детей, которым игры во дворе теперь заменяют гаджеты, это настоящий вызов. Для школьника пример общения с другими — его мама и папа. Он смотрит на вас, когда вы общаетесь с другими людьми. И будет общаться со своими сверстниками также, как и вы. Об этом надо помнить, когда вы общаетесь с другими родителями. Чаты в мессенджерах, где ведутся многочасовые обсуждения, негативно сказываются на детях, приводя к конфликтам и спорам. Психологи советуют не злоупотреблять таким видом общения, а при возникновении каких-либо вопросов общаться напрямую, с глазу на глаз.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как снять стресс от школы?

Стресс от школы лучше всего снимается свободой от школы. Ребенку необходимо расслабление от каждодневных обязанностей. Школьные психологи советуют иногда прогуливать школу. Это дает ребенку необходимую передышку, возможность заняться чем-то, что нравится и на что обычно не остается свободного времени.