Почему школа начинается 1 сентября?

Учебный год в этом году начнется 2 сентября, поскольку традиционный День знаний выпадает на воскресенье. Почему обычно в России занятия начинаются 1 сентября; когда в других странах стартует учебный год и как учеба связана с Новым годом - рассказываем в этом материале.

Школа на Руси

Грамота и школьное образование, появились на Руси благодаря христианству. В конце IX века, накануне Крещения Руси, император Византии Михаил III велел братьям-грекам, известным философам, богословам, дипломатам и полиглотам Кириллу и Мефодию разработать азбуку, то есть создать письменность для продвижения новой религии среди славянских народов. В русских летописях упоминается, что уже во время князя Владимира, при котором в 988 году произошло Крещение Руси, было основано так называемое ”книжное учение” - обучение детей с помощью церковных текстов, со временем из больших городов распространившееся по всей территории Руси. В какое именно время и каким образом происходило обучение в первых школах Руси неизвестно.

Школы Петра I

Попытку ввести гражданское образование в Российской империи предпринял Петр I, который в 1720-х годах открыл множество так называемых цифирных школ, ставших альтернативой церковным. В них готовили кадры для гражданской службы. Когда именно начиналась учеба в этих школах доподлинно неизвестно: просуществовали они недолго, уступив приходским и гарнизонным в 1740-х годах. Известно, что летних каникул в цифирных школах Петра I не было: летом обучающиеся проходили практику при управляющих школами адмиралтействах. Возможно, началом школьного года было 8 января: первый день после Рождественских каникул, продолжавшихся с 24 декабря по 7 января.

Когда начинался учебный год в царской России?

Чуть более массовым образование в Российской империи стало благодаря школьной реформе Екатерины II конца XVIII века, в рамках которой в стране были созданы народные училища, а также гимназии. Правда, в Уставе от 1786 года нет никаких упоминаний о том, какой день считается началом учебного года. Первая задокументированная дата начала учебы в России есть в Уставе, появившимся через 18 лет, в 1804 году. В нем говорится, что обучение начинается с 1 августа. Длилась школьная учеба в дореволюционной России до 1 июля, то есть летние каникулы продолжались всего месяц. Кроме того, ученики также обучались и по субботам.

Кто придумал 1 сентября?

Как таковая система школьного образования появилась в России после Революции 1917 года. С 1920-х годов советская власть начала разрабатывать план по внедрению всеобщего обучения девочек и мальчиков, и в 1930 году он был принят. Но что удивительно, даже в нем нет точной даты начала учебы. В постановлении говорится, что дети 8-10 лет должны отправиться в школу осенью, но когда именно, не уточняется.

Есть две версии, почему именно 1 сентября было выбрано как дата начала учебного года в СССР:

1 сентября стало первым днем школы по инициативе Коминтерна молодежи - всемирной коммунистической организации, объединившей более 10 европейских стран, в том числе и Россию. Инициатива заключалась в проведении каждое первое воскресенье сентября Международного юношеского дня с целью объединения молодежи для продвижения мира и против Первой (тогда Империалистической) войны. В 1932 году МЮД получил фиксированную дату: 1 сентября. Спустя три года этот день был выбран СССР в качестве официальной даты начала учебы; 1 сентября стало первым днем школы из-за укоренившейся церковной традиции. В православии этот день - праздник Новолетия или Нового года, который, кстати, отмечался вместо 1 января с конца XV века до начала XVIII. Возможно, 1 сентября в качестве школьной даты - некая отсылка к Новому году в православии.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда учебный год начинается в разных странах?

В разных странах учебный год в зависимости от национальных и климатических условий начинается в разные дни и месяцы.

1 сентября в школу отправляются дети в Беларуси, Армении, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Молдове, Литве, Латвии, Эстонии и Китае;

4 сентября учебный год стартует в Узбекистане;

в Азербайджане дети обучаются с 15 сентября;

учебный год в Японии начинается в апреле;

в Америке и большинстве стран Европы школьники начинают получать новые знания в конце августа-начале сентября;

в Южной Корее учебный год начинается в марте, а в Северной - 15 октября;

в Австралии дети идут в школу в конце января;

в Турции учебный год стартует со второй недели сентября;

учеба в Иране начинается 21 сентября.