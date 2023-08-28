1 сентября в Москве будет жарким

Летнее тепло вернется в Москву 1 сентября. Ожидается до плюс 28 и небольшие дожди под вечер.
Погода в День знаний в этом году порадует москвичей - будет стоять аномальное, летнее тепло.
"Температура выше нормы будет на 5-6 градусов, это настоящее лето. Ночью прогнозируется от 10 до 15 градусов, а днем по Москве и области будет от 23 до 28 градусов. Конечно, это аномальная погода, практически июльская"
– научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд
В утренние часы, когда школьники соберутся на торжественные линейки, температура воздуха составит около 16-18 градусов. К обеду станет жарко, а во второй половине дня не исключены небольшие осадки, пишет ТАСС.
Необычно тепло на 1 сентября будет и в Северной столице, плюс 20-22 в дневные часы.