1 сентября в Москве будет жарким

Опубликовано: 16:45, 28 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Летнее тепло вернется в Москву 1 сентября. Ожидается до плюс 28 и небольшие дожди под вечер.

Погода в День знаний в этом году порадует москвичей - будет стоять аномальное, летнее тепло.

"Температура выше нормы будет на 5-6 градусов, это настоящее лето. Ночью прогнозируется от 10 до 15 градусов, а днем по Москве и области будет от 23 до 28 градусов. Конечно, это аномальная погода, практически июльская"

– научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд

В утренние часы, когда школьники соберутся на торжественные линейки, температура воздуха составит около 16-18 градусов. К обеду станет жарко, а во второй половине дня не исключены небольшие осадки, пишет ТАСС.

Необычно тепло на 1 сентября будет и в Северной столице, плюс 20-22 в дневные часы.