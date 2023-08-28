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Лето простится с Москвой теплом и солнцем

Лето простится с Москвой теплом и солнцем
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На прощание август подарит москвичам теплые и солнечные дни. Столбики термометров днем покажут до +25 градусов. Во вторник возможны кратковременные дожди.

Столбики термометров в Москве в последние дни августа будут дотягиваться до +25 градусов. Именно такую погоду обещает Гидрометцентр в четверг. Ночью столбики термометров будут опускаться до +7-12 градусов.

Частым гостем столичных улиц, парков и скверов станет солнце, однако не обойдется без дождей – они возможны во вторник.

В понедельник синоптики обещают ветер переменных направлений 2-7 м/с, во вторник подует юго-восточный ветер силой 5-10 м/с.

В Москве продолжатся дожди и туманы

В Москве продолжатся дожди и туманы

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