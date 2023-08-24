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В Москве продолжатся дожди и туманы

Дождь
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня днем в Москве пасмурно, возможны небольшие дожди. Воздух прогреется днем до +18 градусов и охладится до +10 градусов ночью.

Синоптики Гидрометцентра обещают, что пасмурная и дождливая погода загостится в Москве и Московской области. Еще как минимум два дня будет дождливо, пасмурно, а по утрам еще и туманно.

Днем столбики термометров в Москве поднимутся до 16-18 градусов тепла, по области – от 14 до 19 градусов тепла. Ветер северо-западный, северный 5-10 м/с.

Ночью значительно прохладнее – от 10 до 12 градусов тепла.

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