В Москве продолжатся дожди и туманы

Опубликовано: 9:25, 24 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня днем в Москве пасмурно, возможны небольшие дожди. Воздух прогреется днем до +18 градусов и охладится до +10 градусов ночью.

Синоптики Гидрометцентра обещают, что пасмурная и дождливая погода загостится в Москве и Московской области. Еще как минимум два дня будет дождливо, пасмурно, а по утрам еще и туманно.

Днем столбики термометров в Москве поднимутся до 16-18 градусов тепла, по области – от 14 до 19 градусов тепла. Ветер северо-западный, северный 5-10 м/с.

Ночью значительно прохладнее – от 10 до 12 градусов тепла.