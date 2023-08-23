Вильфанд рассказал о погоде в выходные в Москве

Опубликовано: 9:21, 23 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Последние выходные лета 2023 года в Москве будут прохладными и пасмурными. Воздух прогреется до 17-20, что близко к норме.

О погоде в Москве в последний летний уикенд сообщили в Гидрометцентре.

"Температурный фон прогнозируется в диапазоне плюс 17-20 градусов. Местами небольшие кратковременные дожди, в целом недождливые выходные"

– научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд

Он добавил, что прогнозируемый температурный режим будет на 1 градус ниже средних значений для последних дней августа в столичном регионе, информирует ТАСС.