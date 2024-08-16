Центр для детей с ментальными нарушениями заработал в Северной Осетии

В Северной Осетии открылся центр для детей с ментальными нарушениями. Он создан на базе детского дома.

В Северной Осетии открылся специализированный центр, который предназначен для оказания помощи детям с ментальными нарушениями. Этот центр создан на базе детского дома и стал очередным мощным ресурсом для развития системы поддержки и реабилитации детей с особенностями развития.

«В Северной Осетии открыли Центр для детей с ментальными нарушениями. Отделение дневного пребывания для особенных детей от 12 до 18 лет мы назвали „Фидæн“. Оно начинает свою работу на базе детского дома „Ласка“»

– глава республики Сергей Меняйло

Специализированный центр в Северной Осетии предлагает комплексную поддержку на различных уровнях. Здесь находятся профессиональные специалисты – педагоги, психологи, реабилитологи, логопеды, и другие, которые готовы помочь детям с ментальными нарушениями в развитии и преодолении возникших трудностей. Программы реабилитации и коррекции направлены на индивидуальное развитие каждого ребенка с учетом его потребностей.

Одним из ключевых аспектов работы центра является интеграция детей с ментальными отклонениями в общество. Различные занятия, тренинги и мероприятия направлены на развитие коммуникативных навыков, самостоятельности, адаптации к жизни в обществе. Таким образом, дети становятся более уверенными, обретают навыки взаимодействия с окружающим миром и формируют позитивное представление о себе.

Важной частью деятельности центра является поддержка семей детей с ментальными нарушениями. Родителям предоставляются консультации, тренинги, обучающие семинары, направленные на то, чтобы помочь им лучше понять особенности развития своего ребенка, научиться эффективным методам воспитания и поддержания психологического комфорта как в своей семье, так и вне ее.