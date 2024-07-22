В Кубанском ущелье КЧР открылся молодежный форум "Махар"

В Кубанском ущелье в Карачаево-Черкесии сегодня начал работу молодежный форум "Махар", который собрал более 120 талантливых представителей из 21 российского региона, в течение недели их ждут интересные программы и грантовые конкурсы.

В Карачаево-Черкесии (КЧР) начал работу всероссийский высокогорный молодежный форум "Махар", сообщил в своем Telegram-канале глава республики Рашид Темрезов.

Форум собрал более 120 талантливых представителей молодежных организаций и студентов из 21 региона страны, написал Темрезов в своем телеграм-канале.

"В этом году география участников форума увеличилась в 2 раза. Впервые в нем принимают участие студенты из Удмуртии, Башкирии, Татарстана, ЛНР, Белгородской, Оренбургской и Тульской областей"

- Рашид Темрезов

В течение недели участникам форума предстоит поработать по четырем направлениям: образовательное, творческое, спортивное и горно-пешеходное, также их ждет конкурс Росмолодежи, премиями которого станут гранты до 500 тыс рублей под проекты победителей – в нем они смогут развить свои навыки в социальном проектировании, креативной индустрии и туризме.