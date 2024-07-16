Форум в КЧР соберет организаторов молодежного туризма

Все, кому неравнодушен молодежный туризм, в середине августа смогут предложить свои новые идеи на всероссийском форуме "Махар", который пройдет в Кубанском ущелье в Карачаево-Черкесии.

Все, кто интересуется молодежным туризмом и кому небезразлично, как буде развиваться эта отрасль на Северном Кавказе, в середине августа соберутся в Кубанском ущелье в Карачаево-Черкесии (КЧР) на всероссийском высокогорном форуме "Махар-2024", сообщает пресс-служба правительства КЧР.

Участие в форуме, который пройдет целую неделю - с 15 по 22 августа, примут более 120 студентов и молодежных организаций России, им предстоит освоить образовательную, горно-пешеходную, творческую и спортивную программы, передает "Интерфакс".

Впрочем, одними физическими нагрузками форум не ограничится – его участники попробуют себя в социальном проектировании, молодежном и студенческом туризме, творчестве и прочих сопутствующих науках.

Также в рамках форума пройдет конкурс Росмолодежи, премиями которого станут гранты до 500 тыс рублей, которые участники форума смогут получить под свои проекты, говорится в сообщении его организаторов - министерства по делам молодежи КЧР и Черкесского госуниверситета им. У.Д. Алиева.