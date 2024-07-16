Спасатели нашли потерявшихся детей-туристов в Северной Осетии

Операция по спасению группы несовершеннолетних туристов завершилась в Северной Осетии – спасатели добрались до попросивших помощи гостей республики, рассказали в региональном МЧС.
Эта информация появилась спустя 2,5 часа после изначального сообщения о ЧП с туристами.
"Спасатели пополнили запасы питьевой воды группы"
– ведомство
Затем, отметили в МЧС, руководитель решил не снимать группу с маршрута и продолжить поход.
Напомним, туристы из подмосковного Долгопрудного – десять подростков и двое взрослых – потеряли дорогу в Алагирском районе. Группа регистрировалась в МЧС, движение по маршруту она начала в субботу.
Место, где находятся заблудившиеся туристы, спасатели установили примерно через час – они оказались у перевала Ход. Сообщалось, что все туристы чувствуют себя хорошо.