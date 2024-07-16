Вестник Кавказа

Спасатели нашли потерявшихся детей-туристов в Северной Осетии

Спасатели нашли потерявшихся детей-туристов в Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Группа подростков с сопровождающими, приехавшая из Подмосковья в Алагирский район и запросившая помощь спасателей, успешно найдена. Руководитель решил продолжить поход.

Операция по спасению группы несовершеннолетних туристов завершилась в Северной Осетии – спасатели добрались до попросивших помощи гостей республики, рассказали в региональном МЧС.

Эта информация появилась спустя 2,5 часа после изначального сообщения о ЧП с туристами.

"Спасатели пополнили запасы питьевой воды группы"

– ведомство

Затем, отметили в МЧС, руководитель решил не снимать группу с маршрута и продолжить поход.

Напомним, туристы из подмосковного Долгопрудного – десять подростков и двое взрослых – потеряли дорогу в Алагирском районе. Группа регистрировалась в МЧС, движение по маршруту она начала в субботу.

Место, где находятся заблудившиеся туристы, спасатели установили примерно через час – они оказались у перевала Ход. Сообщалось, что все туристы чувствуют себя хорошо.

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