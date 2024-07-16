Вестник Кавказа

Дети-туристы потерялись в горах Северной Осетии

Дети-туристы потерялись в горах Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ЧП с туристами из Подмосковья случилось в Северной Осетии. По данным МЧС республики, группа подростков в сопровождении двух взрослых потерялись в Алагирском районе.

Туристическая группа, приехавшая из Московской области, попала в чрезвычайную ситуацию во время похода в Северной Осетии, рассказали в региональном МЧС.

События разворачиваются в Алагирском районе. Там потеряла дорогу группа, прибывшая из Долгопрудного. В ее составе 12 человек, причем десять из них – тинейджеры, самому младшему 14 лет, самому старшему – 17.

"Тургруппа была зарегистрирована в МЧС России и вышла на маршрут 20 июля"

– МЧС

К гостям республики на помощь отправились две группы спасателей, в общей сложности восемь человек.

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