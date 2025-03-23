Названа дата визита президента Грузии в Армению

Визит президента Грузии Кавелашвили в Ереван состоится 28-29 апреля. Это будет вторая страна, после Азербайджана, которую политик посетит на посту главы государства.

Президент Грузии Михаил Кавелашвили посетит Армению 28-29 апреля. Это будет его второй официальный визит политика в иностранное государство после инаугурации в декабре 2024 года.

В ходе визита Михаил Кавелашвили планирует встретиться с президентом Армении Ваагном Хачатряном, премьер-министром Николом Пашиняном, председателем Национального собрания Аленом Симоняном и Верховным Патриархом Гарегином II.

Напомним, что сейчас Михаил Кавелашвили находится в Азербайджане с первым официальным визитом в качестве президента Грузии. В Баку он уже успел встретиться с президентом Ильхамом Алиевым.

Президенты обсудили отношения Азербайджана и Грузии, вопросы энергетики и международную повестку и многое другое. Михаил Кавелашвили отметил, что Тбилиси всегда поддерживал суверенитет Азербайджана и будет продолжать его поддерживать.