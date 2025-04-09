Вестник Кавказа

"Газпром" начал обсуждение нового контракта с Botas

"Газпром" начал обсуждение нового контракта с Botas
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турецкий Botas и российский "Газпром" начали переговоры по новому соглашению о поставках газа.

"Газпром" начал переговоры с турецкой госкомпанией Botas о дальнейшем сотрудничестве. В этом году истекает срок действия контракта на поставку российского газа. 

Сообщается, что гендиректор Botas Абдулвахит Фидан 16 апреля провел встречу в Санкт-Петербурге с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Стороны обсудили перспективы дальнейшего партнерства. 

Напомним, что в этом году заканчивается соглашение с компанией Botas о поставке 16 млрд куб м "голубого топлива" в год по газопроводу "Голубой поток", а также чуть менее 6 млрд куб м газа по "Турецкому потоку". 

Отметим, что за минувший год Турция получила более 20 млрд кубометров газа из РФ. Всего Анкара импортировала более 52 кубометров "голубого топлива".

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