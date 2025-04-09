"Газпром" начал обсуждение нового контракта с Botas

Турецкий Botas и российский "Газпром" начали переговоры по новому соглашению о поставках газа.

"Газпром" начал переговоры с турецкой госкомпанией Botas о дальнейшем сотрудничестве. В этом году истекает срок действия контракта на поставку российского газа.

Сообщается, что гендиректор Botas Абдулвахит Фидан 16 апреля провел встречу в Санкт-Петербурге с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Стороны обсудили перспективы дальнейшего партнерства.

Напомним, что в этом году заканчивается соглашение с компанией Botas о поставке 16 млрд куб м "голубого топлива" в год по газопроводу "Голубой поток", а также чуть менее 6 млрд куб м газа по "Турецкому потоку".

Отметим, что за минувший год Турция получила более 20 млрд кубометров газа из РФ. Всего Анкара импортировала более 52 кубометров "голубого топлива".