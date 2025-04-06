Культурный центр Турции может появиться в Санкт-Петербурге

Власти Турции заинтересованы в открытии культурного центра страны в Санкт-Петербурге. Данный вопрос уже обсуждался с российским руководством.

Турция намерена открыть свой культурный центр в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил глава Института имени Юнуса Эмре.

"Планируем открыть Турецкий культурный центр в Санкт-Петербурге, а затем сконцентрироваться на работе с университетами, с филологическими кафедрами как в Москве, так и в Петербурге, наладить сотрудничество с их кадрами, развивать и популяризировать турецкий язык"

– Абдуррахман Алий

Он подчеркнул, что руководство института уже рассказало о своих планах российским властям, которые позитивно восприняли эту информацию. При этом Алий пояснил, что точных дат и гарантий по этому вопросу пока нет, передает ТАСС.

"По прошествии этих двух дней визита нашей делегации и наших встреч, они достаточно тепло смотрят на наши предложения. Пока каких-то точных дат и гарантий нет, потому что российской стороне нужно обговорить все детали с правительством и МИД"

– руководитель института

Он уточнил, что вопрос открытия культурного центра обсуждался на встрече с главой Россотрудничества.

"Мы обсуждали то, что для укрепления позиций российской культуры в Турции существует Русский дом в Анкаре, который осуществляет свою деятельность там"

– Абдуррахман Алий

Напомним, месяц назад стало известно, что президент России Владимир Путин принял поступившее ему предложение посетить Турцию. Сроки процесса находятся на стадии согласования.