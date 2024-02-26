Как стать счастливее в новом году: 6 советов психолога

Пожелание счастья – одно из самых распространенных на Новый год. Счастье не всегда достижимо, не его можно приблизить, изменив простые повседневные привычки. Какие рецепты счастья предлагают психологи?

Заводите новых друзей

Научно доказано, что дружба полезна для здоровья — психического и физического — людей всех возрастов. Но когда мы становимся старше, друзья могут стать для нас важным источником счастья. Хотя пожилые люди обычно сужают круг общения, отдавая предпочтение тем, кого знают с молодости, исследования показывают, что именно на этом этапе люди больше всего нуждаются в новых знакомствах. Дружеские отношения отличаются от семейных, которые часто основаны на обязательствах. Дружба позволяет сохранить психическое здоровье и когнитивные функции.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Практикуйте согласие

Сочувствие — известная настоящей дружбы. Оно помогает сформировать крепкие связи, когда друзьям нужна помощь. Но не менее важно проявлять радость по поводу каких-либо позитивных новостей и делать это с искренним энтузиазмом.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Займитесь волонтерством

Делая что-то для других, вы чувствуете себя лучше. Волонтерство помогает даже при таких состояниях, как хроническая боль и депрессия. По данным научных исследований, хроническая боль отступала у тех людей, которым было поручено заботиться о других. Психологи рекомендуют волонтерство как особо эффективную форму «социального назначения».

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Помните о корнях

Прошлое может помочь стать счастливее в настоящем. Общение со старшим поколением имеет глубокие психологические преимущества. Семейные истории о том, как старшие поколения справлялись с невзгодами, придают силы. Ученые обнаружили, что люди, которые больше знают об истории своей семьи, имеют более высокий уровень удовлетворенности и благополучия.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пишите списки

Классический совет быть благодарным за всё хорошее, что с нами происходит, имеет научную основу. Простое составление списка из трех хороших вещей, которые с нами произошли, может улучшить настроение. Это могут быть и события, капитально меняющие жизнь к лучшему, а могут быть и такие простые радости жизни, как встреча со старым другом, удовольствие от прочитанной книги или любование закатом. Психологи советуют эти эмоции записывать на бумагу — таким образом вы продлеваете позитивную пользу от них.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ожидайте удовольствия

Многим известно это чувство. Готовясь к походу в гости, на спектакль, в кино, собирая чемодан для долгожданного путешествия мы испытываем приятное волнение от ожидания чего-то прекрасного, что останется в памяти надолго. Психологи пришли к выводу, что оптимизм, который нас при этом переполняет сам по себе позитивно отражается на нашем физическом и духовном здоровье.

Вывод один: старайтесь находить удовольствие во всём - и будет вам счастье.