Как стать счастливее в новом году: 6 советов психолога

Заводите новых друзей
Научно доказано, что дружба полезна для здоровья — психического и физического — людей всех возрастов. Но когда мы становимся старше, друзья могут стать для нас важным источником счастья. Хотя пожилые люди обычно сужают круг общения, отдавая предпочтение тем, кого знают с молодости, исследования показывают, что именно на этом этапе люди больше всего нуждаются в новых знакомствах. Дружеские отношения отличаются от семейных, которые часто основаны на обязательствах. Дружба позволяет сохранить психическое здоровье и когнитивные функции.
Практикуйте согласие
Сочувствие — известная настоящей дружбы. Оно помогает сформировать крепкие связи, когда друзьям нужна помощь. Но не менее важно проявлять радость по поводу каких-либо позитивных новостей и делать это с искренним энтузиазмом.
Займитесь волонтерством
Делая что-то для других, вы чувствуете себя лучше. Волонтерство помогает даже при таких состояниях, как хроническая боль и депрессия. По данным научных исследований, хроническая боль отступала у тех людей, которым было поручено заботиться о других. Психологи рекомендуют волонтерство как особо эффективную форму «социального назначения».
Помните о корнях
Прошлое может помочь стать счастливее в настоящем. Общение со старшим поколением имеет глубокие психологические преимущества. Семейные истории о том, как старшие поколения справлялись с невзгодами, придают силы. Ученые обнаружили, что люди, которые больше знают об истории своей семьи, имеют более высокий уровень удовлетворенности и благополучия.
Пишите списки
Классический совет быть благодарным за всё хорошее, что с нами происходит, имеет научную основу. Простое составление списка из трех хороших вещей, которые с нами произошли, может улучшить настроение. Это могут быть и события, капитально меняющие жизнь к лучшему, а могут быть и такие простые радости жизни, как встреча со старым другом, удовольствие от прочитанной книги или любование закатом. Психологи советуют эти эмоции записывать на бумагу — таким образом вы продлеваете позитивную пользу от них.
Ожидайте удовольствия
Многим известно это чувство. Готовясь к походу в гости, на спектакль, в кино, собирая чемодан для долгожданного путешествия мы испытываем приятное волнение от ожидания чего-то прекрасного, что останется в памяти надолго. Психологи пришли к выводу, что оптимизм, который нас при этом переполняет сам по себе позитивно отражается на нашем физическом и духовном здоровье.
Вывод один: старайтесь находить удовольствие во всём - и будет вам счастье.