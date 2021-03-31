5 продуктов для счастья - что включить в рацион?

Взаимосвязь между психическим благополучием человека и тем, чем он питается, становится все более очевидной. Об этом говорят, в том числе исследования, опубликованные в Nature Reviews Neuroscience. Какие продукты могут поднять настроение?
Шоколад
Шоколад содержит триптофан - предшественник серотонина, теобромин - стимулятор, поднимающий настроение, и фенилэтилаланин, используемый организмом для производства дофамина.
Больше всего счастья приносит темный шоколад.
Бананы
Известно, что бананы содержат серотонин, а также богаты витамином B6 - он нужен организму, чтобы вырабатывать серотонин - гормон счастья - самостоятельно.
Также в бананах много углеводов, которые преобразуются в глюкозу - питание для мозга.
Кофе
Риск развития депрессии ниже у тех, кто пьет кофе, показал метаанализ 2016 года. Кофе стимулирует центральную нервную систему, отчего активнее вырабатываются серотонин, дофамин и норадреналин.
Также кофе - как с кофеином, так и без него, улучшает настроение.
Авокадо
Авокадо отличный источник мононенасыщенных жиров, а также продукт для хорошего настроения. В составе есть холин, необходимый для регулирования нервной системы и настроения, а также витамины группы B, снижающие уровень стресса. Кроме того, исследование 2020 года показало, что потребление авокадо снижает тревожность у женщин из-за особенностей полезных жиров в составе.
Грибы
Грибы, как и авокадо, богаты витаминами группы В, важными для нервной системы. Также в грибах содержится пребиотик - питание для микробиоты кишечника. Кроме того, грибы - отличный источник биодоступного витамина D, который отвечает за счастье и хорошее настроение.