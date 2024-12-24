Иран войдет в состав Азиатско-Тихоокеанского союза по аккредитации

Депутаты Мажилиса Ирана сегодня одобрили законопроект о вступлении правительства Исламской Республики Иран в Азиатско-Тихоокеанский союз по сотрудничеству в области аккредитации.

На сегодняшнем открытом заседании Мажилиса (парламента) Ирана депутаты в ходе рассмотрения отчета парламентской комиссии по промышленности и горнорудной промышленности заслушали информацию по законопроекту о вступлении правительства Исламской Республики Иран в Азиатско-Тихоокеанский союз по сотрудничеству в области аккредитации (APAC) и одобрили общие положения и детали этого законопроекта.

Иранские народные избранники разрешили правительству вступить APAC в соответствии с уставом организации, возложив определение и изменение исполнительного органа-члена на правительство ИРИ, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

Напомним, APAC был создан 1 января 2019 года путем слияния двух бывших региональных кооперативов по аккредитации - Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества по аккредитации лабораторий (APLAC) и Тихоокеанского сотрудничества по аккредитации (PAC) и занимается повышением качества испытаний, калибровок, инспекционного контроля и иной деятельности в странах региона, содействуя развитию торговых отношений между странами на региональном и международном уровнях.