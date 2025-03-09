Вестник Кавказа

Аэропорт иранского Шираза принимал самолеты в аварийном режиме

Аэропорт иранского Шираза принимал самолеты в аварийном режиме
© Фото: Mehr
Непогода, обрушившаяся сегодня на Иран, вынудила 5 пассажирских самолетов заходить на посадку в запасном международном аэропорту Шираза в аварийном режиме, к счастью, все они приземлились без происшествий.

Сегодня на юг Ирана обрушилась непогода – сильные проливные дожди сопровождались порывами ураганного ветра, что заставило руководство аэропортов Киша и Ассалуйе отправить в запасной международный аэропорт Шираза 5 пассажирских самолетов.

Погода в запасном порту тоже не была благоприятной, однако других вариантов не оставалось – все авиалайнеры совершили посадку в аварийном режиме, передает иранское информационное агентство Mehr.

К счастью, обошлось без происшествий – все воздушные суда благополучно приземлились в международном аэропорту имени Шахида Дастгаиба в Ширазе, сообщил генеральный директор организации Fars Airports Фахреддин Кешаварз.

Один из авиарейсов после улучшения погодных условий уже поднялся в воздух и взял курс на воздушную авиагавань в Ассалуйе после почти часовой остановки в аэропорту Шираза, добавил чиновник.

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