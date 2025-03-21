Мощные ливни в Баку привели к подтоплениям и пробкам

В среду в Баку наблюдаются обильные осадки, из-за ливней город встал в пробках, транспортное движение осложнено. По прогнозам синоптиков, осадки прекратятся к утру четверга.

Азербайджан накрыли дожди, осадки начались в ночь на 16 апреля и к утру стали более интенсивными.

По данным Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, в Баку и Абшеронском полуострове этим утром ветрено, наблюдается интенсивный ливень, местами сопровождающийся грозой. Уже выпало более половины месячной нормы осадков.

В ряде районов Баку подтопило дома, потребовалась эвакуация населения. Сотрудниками МЧС с вечера вторника эвакуировано 20 человек, включая троих детей.

Центр интеллектуального управления транспортом (ITMC) предупреждает о пробках. Сложная ситуация сложилась на ряде транспортных артерий.

Движение ограничено на дорогах:

Переулок проспекта Гейдара Алиева, в сторону станции метро «Кероглу»;

Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в сторону центра;

Проспект Зии Буниятова, от перекрестка с улицей Музаффара Нариманова в сторону станции метро «20 Января»;

Проспект Зии Буньядова, от перекрестка с улицей Ахмеда Раджабли до перекрестка с проспектом Ататюрка;

Трасса Баку-Сумгаит, в направлении станции метро «20 Января»;

Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро «Проспект Азадлыг»;

улица Али Мустафаева, в сторону проспекта Зии Буньядова;

Проспект Ноября, 8, от перекрестка с улицей Сулеймана Ахмедова в сторону центра;

улица Абдулвахаба Саламзаде, в сторону проспекта Зии Буньядова;

Тбилисский проспект, от станции метро «20 января» в сторону центра;

Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

На Аэропортовском шоссе и в направлении станции метро «Кероглу».

Осадки наблюдаются не только в Баку, но и в горных районах. В Дашкесане, Грызе (Губа), Хыналыге, Гядабее сегодня идет снег.

Синоптики предупреждают: в первой половине дня 16 апреля осадки могут усилиться, нормализоваться погода может к утра 17 апреля.