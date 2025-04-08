Дожди отправили Махачкалу под воду

Улицы Махачкалы затопило после сильных дождей. Мэр города заявил, что дренажная система работает нормально.

Махачкалинский мэр Юсуп Умавов рассказал, что обильные осадки в дагестанской столице привели к тому, что городские улицы оказались под водой.

Градоначальник заявил, что коммунальные службы Махачкалы переведены в усиленный режим, за ситуацией следят замглавы города и руководство УЖКХ.

Умавов также подчеркнул, что дежурные бригады в настоящее время занимаются оперативным расчищением установленных ливневок и других проблемных участков.

Глава города добавил, что дренажная система Махачкалы находится в нормальном рабочем состоянии, но из-за большого количества осадков вода не успевает полностью уходить.

Помимо этого, мэр сообщил, что сегодня с 6 до 11 утра выпало 30 мм осадков – более половины месячной нормы для апреля. Он уточнил, что все службы переведены на особый режим.

Кроме того, градоначальник заявил, что сигналы и обращения, которые поступают от местных жителей, мэрия рассматривает. Он поблагодарил горожан за помощь в условиях непогоды.