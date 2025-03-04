Полное лунное затмение в марте 2025: что это такое, где и как посмотреть?

В марте наша планета встречает несколько астрономических событий - весеннее равноденствие, частичное солнечное затмение и первое в году лунное затмение. Когда и каким будет затмение Луны, насколько оно редкое и где в России и в мире на него можно будет посмотреть - рассказываем в нашем материале.

Когда лунное затмение в марте 2025?

Мартовское затмение Луны, ближайшее в этом году, будет полным, и на российских широтах произойдёт 14 марта в первой половине дня. По московскому времени затмение будет длиться с 07:00 до 13:00.

Где будет видно лунное затмение?

Лучше всего и полностью лунное затмение 14 марта можно будет увидеть в Южной Америке ( в Чили, Бразилии и Аргентине), в Северной Америке, в Европе (Франции, Великобритании и Испании), в Новой Зеландии и на Востоке Африки.

На большей части территории России увидеть полностью первое лунное затмение года не получится: полутеневая фаза, при которой очень сложно разглядеть затмение, будет видна только в Крыму на восходе, а фазу частного теневого затмения (когда Луна частично выйдет из тени Земли) увидят жители Петропавловска-Камчатского и других населённых пунктов Камчатского края примерно в 19:30-20:50 по местному времени.

На лунное затмение, в отличие от солнечного, смотреть можно без каких-либо защитных средств.

© Фото: Benjamin Moore/Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Что такое ”Кровавая луна”?

Полные затмения Луны иногда называют Кровавыми, и ближайшее мартовское затмение не исключение. Такое название астрономическое явление получило из-за того, что Луна, оказавшись в самой тёмной части тени Земли, кажется красно-оранжевой. Луна приобретает такой оттенок из-за того, что сложный солнечный белый свет, проходя через земную атмосферу, фильтруется, и на поверхность Луны попадают только оранжевый и красный цвета, представленные самыми длинными электромагнитными волнами.

Почему происходит лунное затмение?

Лунное затмение случается, когда Луна оказывается в тени Земли, то есть космические объекты располагаются в следующем порядке: сперва Солнце, затем Земля, а потом Луна. Лунные затмения происходят достаточно часто: до пяти раз в год, при этом полные затмения более редкие, периоды между ними могут составлять от года до двух с половиной лет. Последнее полное затмение Луны было в ноябре 2022 года.

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Лунное затмение - это полнолуние?

Лунное затмение всегда случается в полнолуние, но эти два явления не эквивалентны. В полнолуние Луна полностью освещена Солнцем, если смотреть с Земли, а во время затмения полная Луна заходит в тень нашей планеты. Каждый месяц лунное затмение не происходит, поскольку орбита, по которой Луна движется вокруг Земли, расположена под углом к орбите, по которой Земля движется вокруг Солнца. Из-за такого несовпадения орбит лунные затмения периодические, а не постоянные.

Полное лунное затмение произойдёт во время мартовского полнолуния, которое называется Червивая Луна или Луна Червя. Так первую весеннюю полную Луну называли коренные жители Америки, подметившие, что после того, как земля оттаивала, на ней появлялись следы дождевых червей.

Солнечное и лунное затмения

В астрономии есть такое понятие как сезон затмений - период, который длится примерно 35 дней и охватывает 2-3 затмения. В году два сезона затмений: весной и осенью. Сейчас весенний сезон, и это значит, что вслед за полным лунным затмением 14 марта, спустя две недели, в новолуние, будет частное (частичное) солнечное затмение. В астрологии время между двумя затмениями одного сезона называется коридором затмений.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Как лунное затмение влияет на человека?

Лунное затмение - астрономическое явление, и как таковых фактов, которые могли бы подтвердить его влияние на человека, нет. Ученые из разных стран мира проводят исследования с тем, чтобы определить, есть ли связь между эмоциональным/физическим состоянием человека и лунными затмениями, однако на сегодняшний день к однозначным выводам им прийти не удалось. Тем не менее люди с древних времён верили, что лунное затмение - предзнаменование чего-либо: в мае 1453 года, в частности, лунное затмение наблюдалось во время Падения Константинополя.

Люди, склонные к тревожности, могут почувствовать себя хуже в день затмения, однако это, зачастую связано с активным информационным фоном, окружающим явление. Психологи рекомендуют в это время не поддаваться панике и практиковать привычные способы восстановления психоэмоционального состояния, в том числе посредством медитации, физических упражнений и общения с близкими людьми.