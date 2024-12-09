Венера: что за планета, когда ретроградная и на что влияет?

1 марта ретроградное движение начала одна из самых загадочных планет нашей Солнечной системы - Венера. Что за планета Венера, когда она бывает ретроградной и почему ее называют близнецом Земли - рассказываем в нашем материале.

Почему Венера так называется?

Венера, которую можно разглядеть без телескопа в ночном и утреннем небе, единственная планета Солнечной системы, названная в честь богини, а не бога, древнеримской покровительницы любви и красоты - Венеры. Именно поэтому период, когда Венера ретроградная, с точки зрения астрологии не считается ни опасным, ни тяжелым.

Почему Венера - ”близнец” Земли?

Иногда Венеру называют близнецом Земли, и не безосновательно. Венера и Земля практически одного размера и веса, находятся в одной части Солнечной системы и состоят из одних и тех же компонентов. Однако на этом сходства между планетами заканчиваются. Венера - самая горячая планета в нашей Солнечной системе: на её поверхности можно расплавить свинец. Кроме того, на ней нет океанов, её атмосфера более чем в 90 раз плотнее, чем атмосфера Земли, а облака состоят из серной кислоты. Почему Венера, столь похожая по форме и массе, так сильно отличается от Земли, учёные объяснить не могут.

Почему Венера вращается в другую сторону?

Венера, в отличие от других планет Солнечной системы, на самом деле движется в обратном направлении: по часовой стрелке вокруг своей оси, тогда как остальные, против. Скорее всего, это связано с тем, что на каком-то этапе формирования Солнечной системы, Венера, которая изначально двигалась против часовой стрелки, столкнулась с космическим объектом, изменившим её траекторию движения. Однако это движение Венеры никак не влияет на её ретроградное положение.

Что такое транзит Венеры?

В астрономии транзит - это явление, при котором меньший космический объект проходит перед более крупным. В момент прохождения или транзита Венеры по диску Солнца силуэт планеты виден на фоне яркого Солнца. Транзит Венеры - редкое явление, которое происходит дважды с интервалом в восемь лет раз в 121 год. Следующее прохождение планеты по диску Солнца случится в декабре 2117 года.

Когда ретроградная Венера в 2025 году?

В 2025 году ретроградное движение Венеры началось 1 марта, а закончится 12 апреля. Ретроградной Венера, по сравнению, например, с Меркурием, бывает гораздо реже: всего раз в полтора года, зато её попятное движение длится дольше, более 40 дней. В этот период Венера в небе будет казаться еще ярче, чем обычно, потому что расстояние между ней и Землёй сократиться.

© Фото: NASA/JPL

Что значит ”ретроградная Венера”?

Когда планету, в том числе и Венеру, называют ретроградной, имеют в виду оптическую иллюзию, при которой кажется, что планета движется в обратном направлении. Само слово ”ретроградный” означает ”тот, что движется назад”. Древние астрономы считали, что планеты в определённые периоды действительно перемещаются то вперёд, то назад: даже слово ”планета” в переводе с греческого означает ”странник”. Поскольку астрономия и астрология до эпохи Просвещения были единым целым, положение космических объектов связывали с изменениями, происходящими на Земле, а также считали, что оно может влиять на судьбу человека.

На что влияет ретроградная Венера?

Нет никаких научно доказанных фактов, которые бы подтверждали, что планеты в ретроградном периоде, включая Венеру, каким-то образом влияют на человека. Однако тысячелетняя история и традиции говорят об обратном. По мнению астрологов, более 40 дней ретроградной Венеры, достаточно благоприятный период, когда есть возможность обратиться вглубь себя, отказаться от установок, мешающих двигаться дальше и понять, что именно имеет значение.