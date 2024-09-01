Что такое ретроградный Марс и как его пережить

Многие знают и многие опасаются ретроградного Меркурия, однако под конец 2024 и в начале 2025 года нас ожидает еще одно интересное астрономическое явление: ретроградный Марс. Что такое ретроградный Марс, как себя вести в этот период и на что обратить внимание?

Что такое ретроградный Марс с точки зрения астрономии?

В Солнечной системе 7 планет в определённый период времени входят в фазу так называемого попятного, то есть обратного движения. Однако, на самом деле, ни одна из планет в обратном направлении не движется, это лишь обман зрения, вызванный разной скоростью вращения небесных тел вокруг солнца и их положением по отношению к Земле. Ретроградный Марс - это естественное космическое явление, которое объясняется движением планет в Солнечной системе и является исключительно визуальным.

Как часто бывает ретроградный Марс?

Марс вокруг Солнца проходит за 687 дней, а Земля - за 365, в результате, раз в два года случается оптическая иллюзия, при которой красная планета как будто бы движется назад на фоне неподвижных звёзд. Другими словами, ретроградный Марс - довольно редкое астрономическое явление и заметить его можно лишь в том случае, если вы какое-то время до него наблюдали за перемещением планеты в небе.

© Фото: Perseverance rover/Public domain

Когда ретроградный Марс в 2024 году?

В 2024 году ретроградный Марс будет продолжаться с 7 декабря по 23 февраля, то есть 70 дней. Ближе всего к Земле Марс, который находится в 225 млн километров от нашей планеты, подойдёт 12 января 2025 года: тогда расстояние до красной планеты сократится до 96 млн километров.

Марс в противостоянии

В текущий период ретроградного Марса планета окажется в противостоянии, то есть на противоположной стороне от Солнца по отношению к Земле. Противостояние Марса или полномарсие ( по аналогии с полнолунием), как и ретроградный период, планеты случается редко: раз в два-три года. Ближайшее противостояние Марса можно будет наблюдать 16 января: тогда красная планета будет необычайно яркой и хорошо видимой в ночном небе.

Ретроградный Марс в астрологии

С древних времён люди обращали внимание на движение планет и других небесных тел, связывая их с происходящим на Земле и приписывая им свойства, которые могут влиять на поведение и состояние здоровья. Поскольку планета Марс названа в честь римского бога войны Марса, современные астрологи считают, что Марс - это планета действия и агрессии. Когда Марс в ретроградном периоде, астрологи полагают, что люди могут чувствовать себя не способными на активные действия.

© Фото: Paul Stansifer, 84user, NASA, Celestia, JPL/Caltech/GNU General Public License v2

На что влияет ретроградный Марс?

Влияние ретроградного Марса, как и других планет в ретроградном цикле, научно не доказано, как и их влияние в более привычных для нас периодах. Тем не менее те, кто верит в то, что небесные тела оказывают эффект на повседневную жизнь, в период с 7 декабря по 23 февраля могут почувствовать снижение уровня энергии и целеустремленности.

Что делать в ретроградный Марс?

Поскольку Марс в ретрограде бывает редко, и он не так сильно популяризирован в социальных медиа, как, например, ретроградный Меркурий, то как таковые рекомендации на счет того, что делать в этот период в целом совпадают с теми, что предлагаются во время других нерегулярных астрономических процессов. В первую очередь стоит помнить о том, что ретроградное движение планеты - это всего лишь визуальный эффект, увидеть который, не будучи астрономом, крайне непросто.

Тем не менее поскольку ретроградный Марс 2024 выпадает на конец года, всегда сложный период, как минимум, эмоционально, психологи рекомендуют в это время не поддаваться суете и тревожности, по возможности хорошо отдыхать и стараться не обращать внимания на раздражающие факторы.