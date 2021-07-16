Ретроградный Меркурий в ноябре 2024 года: стоит ли бояться?

Ссоры с близкими, неприятные ситуации в дороге, проблемы с электроприборами - всё это совсем скоро, если верить астрологам, захватит человечество на более чем 20 дней. Ретроградный Меркурий всё ближе: что он такое и нужно ли его бояться?

Когда ретроградный Меркурий в 2024 году?

Астрономическое явление под названием ретроградный Меркурий в 2024 году наблюдалось уже три раза: в декабре-январе, апреле и в августе. Последний в году, четвертый раз, когда Меркурий ретроградный, это 25 ноября-15 декабря.

Что такое ретроградный Меркурий?

Ретроградный (с латыни ”идущий назад”) Меркурий - это оптическая иллюзия, при которой кажется, будто самая близкая к Солнцу планета движется в обратном направлении, то есть с востока на запад. Точно такая же иллюзия наблюдается, когда одна машина обгоняет другую: для тех, кто едет быстрее, второй автомобиль как будто движется обратно. Все планеты в определенные периоды года с Земли предстают ретроградными.

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Как ретроградный Меркурий влияет на людей?

Астрологи уверяют, что ретроградный Меркурий негативным образом влияет на поведение людей, а также на их повседневную жизнь, увеличивая риск неприятных ситуаций. Считается, что в ретроградный Меркурий может произойти всё, что угодно:

можно поссориться с друзьями

оказаться в ситуации недопонимания с коллегами

не исключены проблемы в путешествиях

возможны финансовые затруднения

даже электронная почта может затеряться.

Кроме того, считается, что ретроградный Меркурий влияет га здоровье:

затуманивается сознание

усиливается тревожность

возможны головные боли

возникают проблемы с желудком.

Ретроградный Меркурий как культурный феномен

Несмотря на то, что астрологией люди увлекались еще в Средние века, когда произошло ее отделение от астрономии, а о ретроградном Меркурии знали и того раньше, уже в VII веке до нашей эры, когда явление задокументировали на глиняных табличках вавилоняне, ретроградный Меркурий - феномен относительно новый, которому не более 5 лет. Распространение идеи о том, что Меркурий в ретрограде плохо влияет на все сферы жизни, стало возможным благодаря социальным сетям, а сам тренд пришел с Запада.

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Почему именно Меркурий?

Но если все планеты проходят ретроградный цикл, то почему именно Меркурий считается особенно опасным? Дело в том, что римский бог Меркурий, в честь которого планета получила название, считается покровителем путешествий, торговли, финансового благополучия и общения - коммуникации. С точки зрения астрологии, планета Меркурий, как будто бы движущаяся в обратном направлении - это тревожный знак.

Ретроградный Меркурий - правда или вымысел?

Несмотря на то, что всё больше людей с каждым годом пристально следят за периодами ретроградного Меркурия, стараясь в это время не принимать важных решений, научное сообщество убеждено, что ни одна из планет в ретроградном цикле никоим образом не влияет ни на поведение людей, ни на их взаимоотношения, ни на происходящее вокруг. Тем не менее сама вера в то, что ретроградный Меркурий оказывает воздействие на жизнь, может привести к некоторым проблемам, в частности, у тех людей, которые склонные к тревожности.

Что делать в ретроградный Меркурий?

Астрологи дают целый перечень советов в отношении, того, что нужно и не нужно делать в ретроградный Меркурий, и для некоторых людей 21-дневный период превращается в ад из-за опасений поступить неправильно или попасть в тяжелую ситуацию. Чтобы этого не произошло, в первую очередь, нужно позаботиться о собственном психическом здоровье, в том числе за счёт контроля эмоций и реакций, а также полноценного отдыха. Старайтесь не перенапрягаться и заранее планировать свой день, дабы избежать стресса.

Реальная проблема ретроградного Меркурия

Пожалуй, самая серьезная проблема, связанная с ретроградным Меркурием - это возникающее желание оправдать некоторые действия или бездействия влиянием планеты. Такие мысли, как, например: ”Сегодня ретроградный Меркурий, не буду ничего делать”, могут привести к чувству бесполезности и непродуктивности, тогда как, на самом деле, предпосылок для этого нет. Кроме того, возникает соблазн астрономическим явлением объяснить свои ошибки, вместо того, чтобы самому нести ответственность за них. Каким бы популярными ни были теории в отношении ретроградного Меркурия, они не должны определять качество жизни и то, как человек реагирует на те или иные ситуации.