Вестник Кавказа

В Сирии предотвратили попытку госпереворота

Новый флаг Сирии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Сирии пресекли попыту госпереворота, который готовил офицеры армии свергнутного Башара Асада.

Силовые структуры Сирии пресекли попытку государственного переворота, который планировался офицерами, симпатизирующими свергнутому экс-лидеру арабской республики Башару Асаду. 

"Мы свели на нет планы совершить переворот, которые готовились офицерами свергнутого режима. Это стало возможным благодаря усилиям наших вооруженных сил и народа"

– глава МВД Сирии Анас Хаттаб

Отмечаеся, что власти нового Дамаска создали особое ведомство среди спецслужб, которое занимается преследованиями наиболее опасных сторонников бывшего президента страны. Власти также усилии координацию между различными силовыми структурами. 

Напомним, что оборонное ведомство арабской республики в марте заявило и разработке плана по нейтрализации угроз со стороны сторонников Асады.

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