Вестник Кавказа

Мирзоян оценил встречи с Байрамовым и Фиданом

Арарат Мирзоян
© Фото: сайт МИД Армении
Руководитель армянского МИД доволен встречами с азербайджанским и турецким министрами. Обе встречи прошли в конце минувшей недели в Анталье.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян подвел 16 апреля итоги недавних встреч с коллегами из Азербайджана и Турции.

В ходе сегодняшней пресс-конференции с главой МИД Словении, руководитель внешнеполитического ведомства отметил, что доволен встречами с Джейхуном Байрамовым и Хаканом Фиданом, прошедшими в Анталье на прошлой неделе.

При этом Мирзоян пояснил, что на этих встречах не было достигнуто каких-то окончательных договоренностей.

"Но не могу отрицать, что встречи делают стороны более понятными друг для друга. Что, несомненно, эффективно для общего процесса. Так что контакты оцениваю как положительные"

– армянский министр

Напомним, глава МИД Армении пообщался с азербайджанским и турецким коллегами в минувшую субботу, 12 апреля. Обе встречи прошли на полях Анталийского дипломатического форума.

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