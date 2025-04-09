Мирзоян оценил встречи с Байрамовым и Фиданом

Руководитель армянского МИД доволен встречами с азербайджанским и турецким министрами. Обе встречи прошли в конце минувшей недели в Анталье.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян подвел 16 апреля итоги недавних встреч с коллегами из Азербайджана и Турции.

В ходе сегодняшней пресс-конференции с главой МИД Словении, руководитель внешнеполитического ведомства отметил, что доволен встречами с Джейхуном Байрамовым и Хаканом Фиданом, прошедшими в Анталье на прошлой неделе.

При этом Мирзоян пояснил, что на этих встречах не было достигнуто каких-то окончательных договоренностей.

"Но не могу отрицать, что встречи делают стороны более понятными друг для друга. Что, несомненно, эффективно для общего процесса. Так что контакты оцениваю как положительные"

– армянский министр

Напомним, глава МИД Армении пообщался с азербайджанским и турецким коллегами в минувшую субботу, 12 апреля. Обе встречи прошли на полях Анталийского дипломатического форума.