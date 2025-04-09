Кремль готов содействовать урегулированию вопроса иранской ядерной программы

Россия готова способствовать урегулированию ситуации с иранской ядерной программы при помощи дипломатии, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя мнение, что Москва и Пекин могли бы стать гарантами нового соглашения между Ираном и США.
"РФ сохраняет готовность всемерно в рамках своих возможностей способствовать урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы политико-дипломатическими средствами. Мы будем готовы делать все, что от нас будет зависеть"
- Дмитрий Песков
Он подчеркнул, что дальнейшие шаги будут зависеть от будущих переговоров Ирана и США. Москва рассчитывает, что второй раунд в Омане состоится.
Напомним, что первый раунд переговоров Ирана и США состоялся в Маскате на прошлой неделе. Переговоры шли чуть более двух часов. Делегацию от ИРИ возглавлял руководитель МИД Аббас Аракчи, Штаты представлял спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф.
Следующий раунд пройдет в эту субботу, 19 апреля.