Кремль готов содействовать урегулированию вопроса иранской ядерной программы

Пресс-секретарь Кремля Песков выразил готовность РФ содействовать урегулированию ситуации с ядерной программой Ирана. Будущие шаги будут зависеть от следующих переговоров Тегерана и Вашингтона.

Россия готова способствовать урегулированию ситуации с иранской ядерной программы при помощи дипломатии, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя мнение, что Москва и Пекин могли бы стать гарантами нового соглашения между Ираном и США.

"РФ сохраняет готовность всемерно в рамках своих возможностей способствовать урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы политико-дипломатическими средствами. Мы будем готовы делать все, что от нас будет зависеть"

- Дмитрий Песков

Он подчеркнул, что дальнейшие шаги будут зависеть от будущих переговоров Ирана и США. Москва рассчитывает, что второй раунд в Омане состоится.

Напомним, что первый раунд переговоров Ирана и США состоялся в Маскате на прошлой неделе. Переговоры шли чуть более двух часов. Делегацию от ИРИ возглавлял руководитель МИД Аббас Аракчи, Штаты представлял спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф.

Следующий раунд пройдет в эту субботу, 19 апреля.