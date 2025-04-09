Хаменеи назвал сотрудничество с Россией и Китаем приоритетом внешней политики Ирана

Одно из приоритетных направлений внешней политики Тегерана - налаживание связей с Москвой и Пекином, заявил Верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
"В приоритете стоит налаживание экономических отношений с такими странами, как Китай, Россия, которые являются экономическими центрами в Азии"
- Али Хаменеи
Он отметил, что определенные процессы сложно осуществить, для их реализации должно быть должное усердие и правильная тактика.
В разговоре с агентством Tasnim Хаменеи также высоко оценил работу МИД Ирана по налаживанию отношений с соседними государства и последние визиты высокопоставленных иранских чиновников для укрепления имиджа страны в мире.
Ранее Али Хаменеи заявил о двойственном отношении Ирана к переговорному процессу с США: их перспективы рассматриваются и оптимистично, и пессимистично одновременно. Он также назвал встречи с Вашингтоном лишь одним из направлений работы Тегерана.