Капремонт домов на Дону будут проводить по-новому

Донские строители в процессе капитального ремонта жилых многоквартирных домов в регионе будут применять новые критерии, отдавая предпочтение не их внешнему облику, а состоянию самих зданий.

Власти Ростовской области намерены подкорректировать региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов, сообщил заместитель губернатора Ростовской области Владимир Ревенко.

Если ранее предпочтение отдавалось ремонту и "облагораживанию" их фасадов, то теперь работники коммунальных структур будут делать упор на ремонте кровли зданий, коммуникаций и тех работ, которые нужны в каждом конкретном доме, цитирует его "АиФ-Ростов".

Главная цель этих изменений - повысить эффективность и рациональность расходования средств на выполнение проводимых коммунальщиками ремонтных работ, ведь в конечном итоге деньги на это по статье "капитальный ремонт" в платежных квитанциях тратят сами жители этих домов, считает Ревенко.

Еще один важный фактор – недопустимо затягивание капремонта, а для этого не нужно заниматься работой ради работы: подрядчикам нужно сосредоточиться именно на тех действиях с недвижимостью, которые реально нужны, и проводить их качественно, добавил заместитель губернатора.