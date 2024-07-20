Вестник Кавказа

Капремонт домов на Дону будут проводить по-новому

Рабочие на стройке
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Донские строители в процессе капитального ремонта жилых многоквартирных домов в регионе будут применять новые критерии, отдавая предпочтение не их внешнему облику, а состоянию самих зданий.

Власти Ростовской области намерены подкорректировать региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов, сообщил заместитель губернатора Ростовской области Владимир Ревенко.

Если ранее предпочтение отдавалось ремонту и "облагораживанию" их фасадов, то теперь работники коммунальных структур будут делать упор на ремонте кровли зданий, коммуникаций и тех работ, которые нужны в каждом конкретном доме, цитирует его "АиФ-Ростов".

Главная цель этих изменений - повысить эффективность и рациональность расходования средств на выполнение проводимых коммунальщиками ремонтных работ, ведь в конечном итоге деньги на это по статье "капитальный ремонт" в платежных квитанциях тратят сами жители этих домов, считает Ревенко.

Еще один важный фактор – недопустимо затягивание капремонта, а для этого не нужно заниматься работой ради работы: подрядчикам нужно сосредоточиться именно на тех действиях с недвижимостью, которые реально нужны, и проводить их качественно, добавил заместитель губернатора.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1270 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

На месте скейт-парка в Краснодаре построят новый стадион

На месте скейт-парка в Краснодаре построят новый стадион

Крупную школу построили в Краснодаре

Крупную школу построили в Краснодаре

В Ставрополе возведут школу почти за 3 млрд рублей

В Ставрополе возведут школу почти за 3 млрд рублей

Новый промпарк достроили в Крыму

Новый промпарк достроили в Крыму

Создание курорта &quot;Новая Анапа&quot; приостановлено

Создание курорта "Новая Анапа" приостановлено

Новая ВПП аэропорта Симферополя прошла проверку Ростехнадзора

Новая ВПП аэропорта Симферополя прошла проверку Ростехнадзора

На Кубани продолжат строить новые спортивные объекты

На Кубани продолжат строить новые спортивные объекты

Терренкур в Геленджике увеличит протяженность до 24 км

Терренкур в Геленджике увеличит протяженность до 24 км

Курорт &quot;Золотые пески&quot; в Крыму построят за 60 млрд рублей

Курорт "Золотые пески" в Крыму построят за 60 млрд рублей

&quot;Большой Тхач&quot; в Адыгее обзаведется экотропами к 2030 году

"Большой Тхач" в Адыгее обзаведется экотропами к 2030 году

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы