В Мангистауской области откроется опреснительный завод

Опреснительный завод возводят в Мангистауской области Казахстана. Предприятие должно стать важным источником питьевой воды для жителей Жанаозена.

Нефтегазовая компания "КазМунайГаз" занимается сооружением опреснительного завода в Мангистауской области Казахстана, поведали в пресс-службе компании.

После ввода в эксплуатацию промышленный объект сможет давать около 50 тыс кубометров воды в день. Опресненная вода будет поставляться в Жанаозен, для этой цели практически закончено строительство водопровода протяженностью около 200 км.

Также будут введены в эксплуатацию новые автодороги, газопровод и линия электросетей. Постройкой предприятия и сопутствующей инфраструктуры занимаются более 600 человек.

Отметим, что город Жанаозен расположен на юго-западе Казахстана. Он является важным центром добычи нефти и газа в стране.