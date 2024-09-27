Ильхаму Алиеву в Казани вручили орден "Дуслык"

Президенту Азербайджана сегодня в Казани вручили орден "Дуслык". Церемонию вручения награды провел глава Татарстана Рустам Минниханов.

В Казани состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и раиса Татарстана Рустама Минниханова.

В ходе встречи глава Татарстана вручил президенту Азербайджана орден "Дуслык".

Ильхам Алиев выразил благодарность за внимание и столь высокую награду.

Во время беседы было обращено внимание на товарооборот между Азербайджаном и Татарстаном по итогам 2023 года – он составил $102 млн.

участники встречи подчеркнули, что ,помимо поставки продукции автопрома, большие перспективы есть у сотрудничество в торговле по речным и морским путям. Они отметили возможность активнее задействовать транспортный и логический потенциал Волжско-Камского бассейна.