Вестник Кавказа

Общежитие горело в Ереване во вторник

Общежитие горело в Ереване во вторник
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Накануне в столице Армении вспыхнул пожар в общежитии. В результате происшествия никто не пострадал.

Вечером 22 октября в Ереване произошел пожар в одном из общежитий. Об этом сообщают армянские средства массовой информации.

Информация о возгорании в здании, расположенном неподалеку от станции метро "Шенгавит", поступила в районе 20:12 (19:12 мск).

На место прибыли пожарные. В течение 25 минут они локализовали пожар, а полностью справиться с возгоранием у них получилось к 21:06.

Точная площадь пожара не сообщается. Известно, что в результате ЧП сгорели гостиная, спальня в одной из комнат, кухня, ванная комната, а также туалет в соседней комнате. Ни один гражданин не пострадал.

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