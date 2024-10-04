ДТП с микроавтобусом в Армении лишило жизни пассажиров

Девять человек пострадали в аварии на трассе Ереван-Севан из-за перевернувшегося микроавтобуса. Двое из них скончались на месте.

На трассе Ереван-Севан произошла авария с участием грузовика, рассказали в МВД Армении.

Микроавтобус двигался из Дилижана в Ереван и перевернулся. От сильного удара пострадали 7 человек, двое погибли на месте.

Всех пострадавших экстренно перевезли на карете скорой помощи в ближайшую больницу. Пятеро травмированных находятся в тяжелом состоянии, остальные чувствуют себя нормально.