Вестник Кавказа

ДТП с микроавтобусом в Армении лишило жизни пассажиров

ДТП с микроавтобусом в Армении лишило жизни пассажиров
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Девять человек пострадали в аварии на трассе Ереван-Севан из-за перевернувшегося микроавтобуса. Двое из них скончались на месте.

На трассе Ереван-Севан произошла авария с участием грузовика, рассказали в МВД Армении.

Микроавтобус двигался из Дилижана в Ереван и перевернулся. От сильного удара пострадали 7 человек, двое погибли на месте.

Всех пострадавших экстренно перевезли на карете скорой помощи в ближайшую больницу. Пятеро травмированных находятся в тяжелом состоянии, остальные чувствуют себя нормально.

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