В Шахтинске задержали криминальную группировку вымогателей

Подразделение по борьбе с организованной преступностью задержало в городе Шахтинске (Карагандинская область) молодежную группу, участники которой занимались вымогательством, в состав группировки входил тренер по смешанным единоборствам, сообщило МВД Казахстана.
Это – уже шестая криминальная группировка, попавшая в поле зрения правоохранителей: всего полицейские зафиксировали более 40 случаев вымогательства, сообщили в ведомстве, передает "АиФ Казахстан".
Ранее правоохранители задержали членов других преступных формирований в Темиртау, Сарань и Абае, которые подозреваются в совершении тяжких преступлений и хищениями материальных ценностей с объектов крупнейшей казахстанской сталелитейной и горнодобывающей компании АО Qarmet и вымогательствами у ее сотрудников.
В Карагандинской области удалось нейтрализовать несколько криминальных группировок.
Всего по этим делам задержаны более 100 человек, 39 из них арестованы. В местах их жительства проведено около 150 обысков, в ходе которых изъяты оружие, боеприпасы и другие доказательства их противоправной деятельности. Это 15 ружей, 8 обрезов, 4 пистолета, 2 винтовки, автомат Калашникова и свыше тысячи боеприпасов, сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью Алпыс Куандыков.
Три уголовных дела по 16 эпизодам тяжких преступлений уже переданы в суд, добавил чиновник.