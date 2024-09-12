Вестник Кавказа

В Шахтинске задержали криминальную группировку вымогателей

В Шахтинске задержали криминальную группировку вымогателей
© Фото: скриншот видео МВД Казахстана на канале YouTube
Казахстанские правоохранители задержали в Шахтинске молодежную криминальную группировку, которая занималась вымогательством денег у местного населения – она стала шестой по счету в Карагандинской области.

Подразделение по борьбе с организованной преступностью задержало в городе Шахтинске (Карагандинская область) молодежную группу, участники которой занимались вымогательством, в состав группировки входил тренер по смешанным единоборствам, сообщило МВД Казахстана.

Это – уже шестая криминальная группировка, попавшая в поле зрения правоохранителей: всего полицейские зафиксировали более 40 случаев вымогательства, сообщили в ведомстве, передает "АиФ Казахстан".

Ранее правоохранители задержали членов других преступных формирований в Темиртау, Сарань и Абае, которые подозреваются в совершении тяжких преступлений и хищениями материальных ценностей с объектов крупнейшей казахстанской сталелитейной и горнодобывающей компании АО Qarmet и вымогательствами у ее сотрудников.

В Карагандинской области удалось нейтрализовать несколько криминальных группировок.

Всего по этим делам задержаны более 100 человек, 39 из них арестованы. В местах их жительства проведено около 150 обысков, в ходе которых изъяты оружие, боеприпасы и другие доказательства их противоправной деятельности. Это 15 ружей, 8 обрезов, 4 пистолета, 2 винтовки, автомат Калашникова и свыше тысячи боеприпасов, сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью Алпыс Куандыков.

Три уголовных дела по 16 эпизодам тяжких преступлений уже переданы в суд, добавил чиновник.

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