В Казахстане подсчитали ущерб от финансовых пирамид

С начала года казахстанские правоохранители завершили расследование 57 уголовных дел по фактам создания и руководства финансовыми пирамидами, возместив их вкладчикам более 12 млрд тенге ($24,5 млн).
Так, в Алматы завершили досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой HitBeatMusic, рассказали в Агентстве финансового мониторинга (АФМ) страны, передает Sputnik Казахстан.
"Мошенники придавали своей преступной схеме форму иностранной компании, представляясь держателями крупного пакета акций канадского музыкального инвестиционного проекта, путем продажи акций компании, к деятельности которой фактически не имели отношения"
- АФМ Казахстана
Мошенники привлекали средства вкладчиков, обещая им от 10% до 15% дохода от внесенной суммы и собрав таким образом 255 млн тенге ($521,5 тыс), теперь как минимум 5 лет все они проведут за решеткой.
В своей работе агентство стало использовать IT-инструменты, позволяющие анализировать популярные соцсети на потенциальную опасность рекламы финансовых пирамид – на блокировку было направлено более 10,5 тыс ссылок на сайты и закрыты 292 чата в различных популярных мессенджерах, отметили в АФМ.