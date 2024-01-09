Доверчивых казахстанцев заманивал в сети "Капитал мечты"

Казахстанские правоохранители выявили новую финансовую пирамиду, хозяева которой выманили у вкладчиков более миллиарда тенге, обещая ежемесячно платить им по 10% от вложенных денег.

Казахстанские правоохранители пресекли работу очередной финансовой пирамиды с многообещающим название "Капитал мечты", организаторы которой наживались на жителях Мангистауской области - сотрудники Департамента Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) завершили досудебное расследование, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба Департамента.

"В ходе досудебного расследования организатору предъявлены обвинения в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой путем привлечения вкладчиков на основе договоров доверительного управления имуществом и договоров займа с условием выплаты 10% от вложенной суммы ежемесячно"

- пресс-служба АФМ

Организатор новой пирамиды заработал на доверчивых соотечественниках более миллиарда тенге: сам он задержан, а уголовное дело в отношении него и его подельников направлено в суд, добавили в АФМ.