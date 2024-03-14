Ростом цен на сливочное масло занялся российский вице-премьер

Правительство принимает меры в связи с подорожанием сливочного масла в России, соответствующие указания дал вице-премьер Дмитрий Патрушев. Ранее Минсельхоз обещал нарастить производство масла в 2024 году.

Цены на сливочное масло намерено стабилизировать российское правительство, совещание на эту тему провел вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.

"По итогам совещания заинтересованным ведомствам был дан ряд поручений в целях стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке"

– пресс-служба

В совещании принимали участие представители молочной отрасли, а именно производители и переработчики, а также представители ряда торговых сетей и чиновники.

На нем было заявлено, что ситуация с маслом останется на контроле кабмина, а также указано, что власти приняли меры для увеличения закупок из-за рубежа, чтобы снизить негативный эффект. Тем не менее, российские производители должны работать над наращиванием собственного производства, что особенно важно для имеющей важное социальное значение молочной отрасли.

Напомним, по данным Росстата на 9 октября, с января цены на сливочное масло подскочили почти на 20%.