Ставрополье начало обеспечивать себя хлебом и маслом

В Ставропольском крае достигнут значительный прогресс в обеспечении собственных нужд продовольственными товарами. Глава региона, Владимир Владимиров, заявил о достижении полного самообеспечения по нескольким ключевым продуктам, включая хлеб, крупу и растительное масло.

Ставропольский край достиг значительного прогресса в обеспечении собственных нужд в продовольственных товарах. Глава региона, Владимир Владимиров, объявил о достижении полного самообеспечения по ряду ключевых продуктов, включая хлеб, крупу и растительное масло.

Достижения в области самообеспечения

В пресс-службе губернатора отметили, что региона уточнили, что был достигнут уровень самообеспеченности по таким важным позициям, как растительное и сливочное масло, мясо и субпродукты, хлеб, крупа, мука и макаронные изделия.

«В 2023 году в крае произведено продовольствия на общую сумму 169,5 миллиарда рублей. Это на 7% больше, чем годом ранее. Наибольший рост зафиксирован по производству минеральной и питьевой воды (27%), мороженого (13,9%) и мяса птицы (5,7%)»

– пресс-служба администрации региона

Планы на будущее

Помимо текущих достижений, власти края выразили намерение продолжить развитие агропромышленного комплекса. Особое внимание будет уделено увеличению перерабатывающих мощностей, что позволит дальше укреплять позиции региона на рынке продовольственной продукции. Планируется расширение ассортимента и увеличение объемов производства.

«Край располагает мощной сырьевой базой. Все, что мы выращиваем, должны и перерабатывать, поэтому будем поддерживать дальнейшее развитие перерабатывающей промышленности»

– Владимир Владимиров

Далее Владимиров подчеркнул, что достижение полного самообеспечения по ряду продуктов является важным шагом в обеспечении продовольственной безопасности края. Это позволяет снизить зависимость от импорта и обеспечить население качественными и доступными продуктами питания. Такие результаты способствуют укреплению экономической и социальной стабильности региона.